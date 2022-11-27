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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الميراث تُنهي حياة عامل وتُصيب آخر بسوهاج

صدى البلد

لقي عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، مصرعه، وأصيب نجل عمومته ستيني؛ إثر إصابتهما بأعيرة نارية خلال مشاجرة نشبت بينهما وبين شقيق الأول؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة ساقلتة شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شربا، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده وجود مشاجرة ومتوفي ومصاب دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين أنها بين كل من:"طرف أول حسان ع ا ح- 37 سنة- عامل، وطرف ثاني شقيق الطرف الأول سيد ع ا ح- 42 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري أسفل البطن، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة، ونجل عمومته النقراشي ا ا- 60 سنة- عامل- مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، الطرفان يقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، تبادلا الاتهامات فيما بينهما وإتهم الثاني من الطرف الثاني، الطرف الأول بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابتهما والتي أودت بحياة الأول؛ بسبب خلافات على الميراث.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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