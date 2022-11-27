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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نيفين جامع تستعرض استراتيجية النهوض بالحرف اليدوية وتدعو الجزائر للمشاركة في تراثنا

صدى البلد

التقت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات  ياسين حمادي وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري، وذلك خلال زيارتها لدولة الجزائر حيث تم بحث سبل التعاون مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية في مجال دعم الحرف اليدوية والتراثية.


وأكدت نيفين جامع خلال اللقاء على رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقطاع الحرف اليدوية والتراثية وحرصه على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة والتنسيق مع الشركاء الإقليميين لتقديم مختلف أوجه الدعم المالي والخدمات الفنية والتسويقية لتلك لمشروعات؛ وذلك لأهميتها في توفير فرص عمل كثيفة لائقة ومستقرة للشباب وللمرأة خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد مما ينعكس على جهود تنمية الاقتصاد الوطني.


واستعرضت جامع خلال لقائها تجربة مصر في دعم الحرف اليدوية والتراثية وتنظيم معرض تراثنا بشكل سنوي، للترويج للتراث المصري ولدعم وتأصيل كل ما يعبر عن الهوية المصرية، فضلًا عن تشجيع أصحاب الحرف اليدوية ودعم المشتغلين بالصناعات الحرفية والتراثية والفنية بما ينعكس على تطوير منتجاتهم ونشرها بصورة أكبر محليًا وعالميًا بالإضافة إلى إتاحة عرضها للجمهور المهتم بالفنون التراثية العريقة. 


وقالت جامع خلال اللقاء إن معرض تراثنا يعتبر أكبر المعارض المنظمة في الجمهورية والمتخصصة في المنتجات التراثية والحرف اليدوية، كما أنه يعد بمثابة ملتقى كبير للمبدعين والحرفيين والفنانين، حيث يشهد المعرض أكبر تجمع لعارضين في مختلف التخصصات التراثية في مكان واحد بالقاهرة، كما أنه فرصة للراغبين في التعرف على خدمات التسويق والتدريب التي يقدمها الجهاز لمساعدة الشباب للبدء في مشروعاتهم الخاصة أو دعم مشروعاتهم القائمة بالفعل.


وبحثت جامع مع الوزير الجزائري سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال دعم قطاع الحرف التراثية واليدوية في البلدين، من خلال تبادل الخبرات للمساهمة في نهوض القطاع وتنمية المشروعات العاملة به، فضلا عن إتاحة المزيد من الفرص التسويقية بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري البيني بين البلدين.


وقد وجهت جامع الدعوة للوزير الجزائري للمشاركة في معرض تراثنا العام القادم 2023، فيما تم الاتفاق بين الجانبين على إمكانية مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الملتقى الخاص بالصناعات التقليدية الذى تنظمه الجزائر الشهر الجاري.

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