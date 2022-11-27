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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوتشي : كورونا لم تنته وما زال لدينا 400 وفاة يوميا

فوتشي
فوتشي

قال الدكتور أنتوني فوتشي، رئيس المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، إن علينا أن ننسى أن كورونا انتهت فما زال لدينا 400 وفاة يوميا، مضيفا أن الأدلة العلمية تشير 'بقوة' إلى أن فيروس كورونا لم يتم تسريبه من مختبر في الصين.

وأدلى فوتشي بهذه التصريحات خلال ظهوره يوم الأحد في برنامج “Face the Nation” على شبكة سي بي إس، ردا على سؤال المضيفة مارجريت برينان عن شفافية الصين فيما يتعلق بأصول كوفيد 19 وكيف كان الحزب الشيوعي الصيني الرائد في البلاد (CCP) يتعامل مع دعوات التحقيق من جميع أنحاء العالم.

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وتابع رئيس المعهد الأمريكي للأمراض المعدية “نحن منفتحين تمامًا على ما هو الأصل” مضيفا “بعد قولي هذا، إذا نظرت إلى الفحص من قبل علماء دوليين مؤهلين تأهيلا عاليا وليس لديهم أجندات سياسية - فقد نشروا في المجلات التي راجعها النظراء - أن جميع الأدلة المتراكمة، لا سيما فيما يتعلق بإدخال الصينيين للحيوانات في سوق ووهان من البرية التي لا ينبغي أن تكون هناك ... الأدلة قوية جدًا على أن هذا حدث طبيعي”.

ومضى فوتشي في انتقاد افتقار الصين للشفافية فيما يتعلق بأصول كوفيد 19، بحجة أن رفضهم التعاون يدعو إلى الشك عندما لا يكون هناك أي سبب لذلك. ومع ذلك ، فقد فشل في اتهام الصين بـ 'التستر'.

وبينما يتقاعد فوتشي من منصبه في أعلى معهد وطني للحساسية والأمراض المعدية في ديسمبر المقبل، من المؤكد أن الجمهوريين سيبقونه في الكابيتول هيل بجلسات استماع. 

ودعا مشرعو الحزب الجمهوري إلى إجراء تحقيقات في طريقة تعامل Fauci مع الوباء بالإضافة إلى تفاعله مع السلطات الصحية الصينية.

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