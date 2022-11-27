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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المعاش كلمة السر.. تفاصيل إقدام فتاة على قتل شقيقها المريض بالأقصر

صدى البلد

شهدت مدينة الحببل بمركز البياضية بمحافظة الأقصر جريمة قتل بشعة بعد قيام شقيقة بقتل شقيقها من ذوى الاحتياجات الخاصة ذبحا وسددت له عدد طعنات نافذة بالصدر والبطن

 

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت مديرية أمن الأقصر بلاغا من أهالي قرية الصوالحة بمنطقة الحبيل مركز البياضية يفيد بمصرع "أحمد.ف.ع" 33 عاما نحرا على يد شقيقته “ ف. ف. ع ” 37 سنة مطلقة ربة منزل .

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وقال شهود عيان بالقرية أن المتهمة تمر بحالة نفسية صعبة لأنها تزوجت وطلقت مرتين وتعيش فى منزل والديها المتوفين مع شقيقها المجنى عليه القعيد من ذوى الاحتياجات الخاصة فهو طريح الفراش ويسكن معهم شقيقتها الصغرى التي تعمل في أحد المحلات بالقرية .

 

وأضاف شهود العيان أن هناك خلافات كثيرة بين المجنى عليه وشقيقته المتهمة بسبب رفضها أن يقاسمها شقيقها المعاش، فأقدمت عقب خروج شقيقتها الصغرى للعمل على ربط قدمي ويدي المجنى عليه ثم انهالت عليه بطعنات النافذة في الصدر والبطن حوالى 11 طعنة ثم قامت بنحره.

 

وأوضح الشهود أنها بعد أن قتلت شقيقها توجهت إلى عمتها وأخبرتها بما فعلته  فأخبرت العمة أهالى القرية بجريمة ابنة أخيها .

 

وعلى الفور تم ابلاغ الأجهزة الأمنية وتم القبض عليها ووضعت الجثة داخل مستشفى الاقصر العام “ الكرنك ” تحرر محضرا بذلك وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات 


 

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