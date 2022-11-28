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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| إجراء تحليل المخدرات لطلاب جامعة عين شمس.. اليوم الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

 

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع.. ورشة عمل في جامعة عين شمس غدًا
ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، ورشة عمل توعوية، عن الملكية الفكرية، غدا الثلاثاء 29 نوفمبر؛ وذلك في إطار اهتمام الجامعة بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل براءات الاختراع، وذلك تحت رعاية رئيسها الدكتور محمود المتيني، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اليوم
تتلقى اليوم الاثنين 28 نوفمبر الجامعات المصرية طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية ، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

 

طفولة القاهرة تعلن عن عن إحدى الدورات التدريبيه الهامه لسوق العمل

أعلن مركز الدراسات التربوية والنفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة عن دورة( إعداد أخصائي التخاطب الشاملة ) الأكثر طلبا لسوق العمل داخل وخارج مصر .

 

إجراء تحليل المخدرات لطلاب جامعة عين شمس..اليوم
توفر جامعة عين شمس لجنة من صندوق مكافحة المخدرات والإدمان لإجراء التحليل بالدور الثالث بالمبنى الإدارى القديم بحرم الجامعة ( القاعة الخاصة بالتنظيم والإدارة ) ، تحت إشراف الدكتورة وفاء نور الدين مدير عام شئون الأفراد ،و الأستاذة حنان سمير مدير إدارة التسويات.

 

مركز اللغات بآداب جلوان يستقبل الطلاب ببرنامج اللغة الألمانية .. اليوم
أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان عن دورة تدريسية باللغة الألمانية ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادى الكردى مدير المركز، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد جوتة الألماني .

 

فرصة لطلاب جامعة حلوان| إتاحة تدريب عملي علي إستخدام بنك المعرفة
أعلنت المكتبة المركزية بجامعة حلوان عن إتاحة تدريب عملي لإستخدام بنك المعرفة المصري ( الطلاب - الباحثون - أعضاء هيئة التدريس – العاملون بالجامعة) وذلك من خلال قسم خدمات المعلومات والبحث الألي.

 

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أخبار التعليم| إجراء تحليل المخدرات لطلاب جامعة عين شمس.. اليوم الطعن على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية بالجامعات .. اليوم

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