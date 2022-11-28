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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يؤدي مناسك العمرة .. شاهد

صدى البلد

حرص محمد النني نجم المنتخب الوطني المصري ولاعب نادي الارسنال ،على أداء مناسك العمرة ، وشارك جمهوره بصورتين له عبر حسابة بموقع انستجرام . 

 

وعلق الننى قائلا " هنا أين قلبي  ".

 

ويذكر ان أعرب النجم محمد النني، المحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بلقاء الشيخ  مشاري راشد العفاسي، خلال تواجد المنتخب فى الكويت لأداء مباراة بلجيكا الودية.


ونشر النني صور عبر حسابه على تويتر جمعته بالشيخ مشارى راشد العفاسي، وعلق قائلا، "مفيش كلام يوفي صديقي الغالي الشيخ مشارى حقه، كل الشكر من قلبى على كرم الضيافة والترحيب والحب، حسيت إنى فى بيتي وبين أهلي".

مصر الكويت المنتخب الوطني محمد النني بلجيكا

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