هل تتأثر شقق الإسكان الاجتماعى بوقف مبادرة التمويل العقارى 8% | الوزارة تجيب

أكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن وحدات السكنية التي يطرحها الصندوق لن تتأثر بأى شكل من الأشكال بوقف مبادرة التمويل العقارى 8%، مشيرة إلى ان وحدات مبادرة الـ8% كلها هى الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وليست لصندوق الإسكان الاجتماعى.

وأضافت عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن كافة الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى تدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى 3% ، ولذلك وحدات الإسكان الاجتماعى والإسكان المتوسط التى يطرحها الصندوق لن تتأثر بقرار وقف مبادر التمويل العقارى 8%.

وأردفت أن كل من تقدم فى إعلان سابق مستمر بنفس الشروط المتقدم بها ولن يتم التعديل على الشروط، منوهة أنه لن يتم طرح وحدات سكنية سواء للإسكان المتوسط أو الإجتماعي خلال الفترة المقبلة نظراً لغلق باب التقديم على وحدات الإسكان الاجتماعى قريباً والتى تقدم عليها ما يقرب من 175 ألف عميل وجارى عمل الفرز للأوراق المتقدمين وسيتم الإعلان عن النتائج خلال شهر ونصف.