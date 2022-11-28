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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعدما نعاه حزب الكرامة.. محطات في حياة المفكر أمين إسكندر

صدى البلد

رحل اليوم عن عالمنا، الكاتب والمفكر السياسي أمين إسكندر، عن عمر ناهز 70 عاما. 

وأمين إسكندر هو كاتب مصري وسياسي معروف وبرلماني سابق، ولد في منتصف عام 1952 قبل أسابيع قليلة من قيام الثورة، وبدأ نشاطه السياسى منذ كان طالبا في الثانوي وشارك في المظاهرات وقتها عام 1968 تأييدا للمقاومة الفلسطينية.

ونعى حزب الكرامة ببالغ الحزن والأسى، رحيل أحد أبرز رموزه ومؤسسيه بعد صراع مع المرض.

وأوضح حزب الكرامة، أنه يعزي نفسه وأعضاءه وكوادره وشركاءه في مصر والوطن العربي، ويتقدم بأحر التعازي لأسرة المناضل الكبير أمين إسكندر، ويدعو الله أن يلهمها الصبر على رحيله المفجع، كما يتوجه حزب الكرامة بخالص التعازي لأجيال الشباب التي تتلمذت فكريا وسياسيا ونضاليا على يد المناضل الكبير، في مصر والوطن العربي.

واستعرض حزب الكرامة، إسهامات الراحل أمين إسكندر، موضحا أن أمين إسكندر يعد علامة مضيئة في مسيرة حزب الكرامة والتيار القومي والناصري، إذ تولى موقع وكيل مؤسسي حزب الكرامة، وكان أبرز كوادر الحزب والحركة المدنية المصرية.

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إسهامات أمين أسكندر
ولفت الكرامة إلى أن أمين إسكندر ساهم بعد ثورة 25 يناير في تأسيس التيار الشعبي المصري، استكمالا لمسيرة نضال حزبي طويلة بدأت في السبعينات منذ مشاركته في المنبر الاشتراكي وتأسيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، كما يعد إسكندر أبرز المفكرين القوميين المدافعين عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل تحرير كامل أرضه وإقامة دولته المستقلة بعيدا عن حلول التسوية الانهزامية، وقاد من أجل القضية الفلسطينية داخل مصر وخارجها عشرات الأعمال الجبهوية والسياسية، أبرزها عمله منسقا لحملة الدفاع عن سليمان خاطر، ومنسقًا للحملة الشعبية ضد التطبيع والصهيونية، وحملات مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية، والمشاركة في مظاهرات عديدة لدعم الانتفاضة الفلسطينية والتنديد بالعدوان على الشعب الفلسطيني.

وتابع الكرامة: على المستوى القومي شغل إسكندر عضوية الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في عدة دورات سابقة له، وشكلت مشاركته في أعمال المؤتمر القومي العربي إضافة فكرية مهمة نظرا لما كان يقدمه للمؤتمر من إسهامات فكرية بشأن توحيد التيار الناصري والقومي وإدارة الصراع العربي الصهيوني، وبلورة موقف شعبي عربي من كافة القضايا القومية المطروحة على الساحة.

وفاة الكاتب والمفكر السياسي أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة

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التجربة الناصرية

وأشار الكرامة إلى إسهامات أمين إسكندر الفكرية، مبينا أنه بالإضافة إلى نضاله السياسي والقومي، قدم عدة مؤلفات سياسية مهمة أبرزها «ذاكرة ورؤيا» و«في نقد تحالف كوبنهاغن»، و«عبور الهزيمة» و«الحركة القومية في مائة عام»، و«عصر القهر والفوضى» و«الزلزال: دراسات من داخل الأزمة العربية»، و«نقد التجربة الناصرية - رؤى من الداخل»، و«التنظيم السري لجمال عبد الناصر»، فضلا عن إسهامات فكرية عديدة في مناهضة التطبيع ودعم المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني أبرزها «ثقافة المقاومة والتحرير في إدارة الصراع العربي الصهيوني».

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