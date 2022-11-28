عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكافحة الإدمان: نسب التعاطي بين طلاب الثانوي العام تصل إلى7%.. فيديو

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسب التعاطي بين طلاب الثانوي العام تصل إلى 7%.

txt

مكافحة الإدمان: مصر تعرض خريطة مشكلة المخدرات بشفافية مطلقة.. فيديو

txt

المخدرات وقعت الإخوات في بعض.. حبس قاتل شقيقه في سوهاج

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نسبة التعاطي تزيد في التعليم الفني وتصل إلى 8.6%".

وأشار: "نسب التعاطي في مصر تصل إلى 5.9% في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 عاما"، موضحا: "النسبة كبيرة لكنها بالمقارنة في السابق انخفضت، لأنها في عام 2013 تصل إلى 10% وهي ضعف المعدل العالمي".
 

صندوق مكافحة الإدمان التعاطى طلاب الثانوي العام الدكتور عمرو عثمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مافيهاش لحمة.. أسرار مرعبة عن ساندوتشات الشاورما بالمطاعم

مفاجأة غير محسوبة .. تحرك جديد من كهربا بشأن غرامة الزمالك

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

استمرار موجة ارتفاع أسعار الذهب في مصر

أول بشاير 2023| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. اعرف المستفيدين

الخميس.. موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف الـ300 جنيه علاوة

مشاهدة مباراة البرازيل وسويسرا مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تطلق 3 مسابقات جديدة في الخطابة والإمامة.. التفاصيل

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف عن أكثر المحافظات في نسب التعاطي.. فيديو

بـ 60 يورو.. سافر ألمانيا بتأشيرة العمل الحر وتفاصيل فيزا شنغن

عقوبتها الاستبعاد.. حلوان تكشف عن محظورات انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات

ارتفاع العملات العربية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

التصحيح إلكتروني وكله أوبن بوك.. حجازي يحسم شكل امتحانات الثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج غير ملامح وجهها.. بسنت شوقي في إطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

خبير موضة ينتقد إطلالة نوال الزغبي في أمريكا.. السبب غير متوقع

مش هتصدق سعره.. أحمد سعد يثير الجدل بـ سويت شيرت غريب

بملابس ملفتة.. نيرمين الفقي تثير الجدل في شرم الشيخ| شاهد

فيديو

خالية من اللحم.. معلومات صادمة عن سندوتشات الشاورما في المطاعم| فيديوجراف

الخفافيش كلمة السر .. اكتشاف فيروس Kiwira الجديد يهدد البشر | فيديوجراف

وضع جير في الرضعة.. موظف بالصحة يحاول إنهاء حياة ابنه بسوهاج| فيديوجراف

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. والأونصة تسجل 1749 دولاراً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرج يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ