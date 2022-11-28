مكافحة الإدمان: نسب التعاطي بين طلاب الثانوي العام تصل إلى7%.. فيديو

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نسب التعاطي بين طلاب الثانوي العام تصل إلى 7%.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نسبة التعاطي تزيد في التعليم الفني وتصل إلى 8.6%".

وأشار: "نسب التعاطي في مصر تصل إلى 5.9% في الشريحة العمرية من 15 إلى 60 عاما"، موضحا: "النسبة كبيرة لكنها بالمقارنة في السابق انخفضت، لأنها في عام 2013 تصل إلى 10% وهي ضعف المعدل العالمي".

