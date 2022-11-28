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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيوخ يوافق على التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

مخالفات البناء
مخالفات البناء

قالت  النائبة هند جوزيف ،عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء ، حيث أنه كان لدينا مشروع قانون رقم 17 لسنة 2019 والذي عملنا به لفترات طويلة فى المخالفات للفترة الماضية ، وللاسف تم التعديل عليها وإضافة للقانون رقم 1 لسنة 2020 ولكنه لم يتصدي لكل الاشكاليات على موضوع المخالفات التى حدثت الفترات الماضية .

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نائبة التنسيقية: التصالح فى مخالفات البناء يشجع المواطنين ويحافظ على الثروة العقارية

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حذف حالة جديدة من شروط التصالح في مخالفات البناء


 
وأضافت " جوزيف " خلال  مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأثنين ، أن قانون التصالح الجديد سيحتوي الكثير من الإشكاليات في القانون السابق، وأهمها مخالفات التعدي على خطوط التنظيم ، مشيرا الى أنة لو تم تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 واهمها مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والتعدي  على حقوق الاتفاق ، وكانت مخالفات المبانى والمنشأت ذات التراث ، كل ذلك كان سيتم إزالتة ".

وتابعت :" أى تجاوز فى قيود الارتفاعات والبناء على الأراضي المملوكة للدولة المصرية ، كل هذه الاشكاليات التى نتحدث عنها القانون الحالي سوف يتصدى لها بشكل أكثر دقة وسيتعامل مع الواقع بشكل أكثر مرونة ".

وأشارت " عضو مجلس الشيوخ " الى أن  أعضاء مجلس الشيوخ أجمعوا على أن الجرافات لها دور مهم للغاية وكلنا نعانى من هذه المشكلة كمجتمع مصر بالكامل وكإزدحام سكاني ومروري ، حيث أن الشارع المصري اليوم يعانى منه بشكل قوي " لافتة الى أن أعضاء مجلس الشيوخ أجمعوا على رفض التصالح على مخالفات تحويل جراجات السيارات لوحدات سكنية أو محال .
 

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