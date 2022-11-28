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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة يحيى حقي عن إنذار هدم مقبرة والدها: أوصى بالدفن بجوار السيدة نفيسة

يحيي حقي
يحيي حقي

أعربت نهى حقي ابنة الأديب والروائي الراحل يحيى حقي، عن حزنها بعدما تم إبلاغ الأسرة بضرورة نقل رفات والدها من مقبرته قبل إزالتها.

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وقالت نهى حقي في مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة “أون”: "موضوع  مؤرق حيث صدر أمراً بإزالة المقبرة خلال أيام، نتيجة رؤية جديدة لتغيير المكان حيث سيقام حديقة أو ميدان في موقع المقبرة ويقع قيره خلف مقام السيدة نفيسة رضي الله عنها والتي أوصى الراحل بأن يدفن في رحاب مقامها".

 

وتابعت: "والدي عاشق ومحب لآل البيت وأوصى بأن يكون في تلك المنطقة، وكيف تكون ذكرى رحيله 8 ديسمبر ويتزامن معها مطلع ديسمبر قرار نقل رفاته للعاشر من رمضان".

 

وأكدت أن نقل الرفات لمقبرة العاشر من رمضان أمر صعب جداً على الأسرة وعلى الراحل  قائلة: "مكان بعيد عن رؤيته وفكرة وطلبه بأن يدفن بجوار السيدة نفيسة.. كل أسرة حقي مدفنوين فيها مش عارفة اقول إيه؟".

 

وأكملت نهى حقي: "لست ضد تحديث مصر وأن تصبح  مصر حديثة ومتقدمة لكن في ذات الوقت يجب النظر للموقف".

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