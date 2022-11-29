بن شرقي يهنئ مصطفى محمد بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنا أشرف بن شرقي، لاعب الجزيرة الإماراتي، مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، بعيد ميلاده.

ونشر أشرف بن شرقي، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، تجمعه بـ مصطفى محمد، وعلق عليها: “عيد ميلاد سعيد أخي”.

وكشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، حقيقة عودة أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي، لصفوف الزمالك مرة أخرى.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بن شرقي لن يعود للزمالك، وهو سعيد للغاية مع الجزيرة الإماراتي".

وختم حديثه قائلا: "بن شرقي لا يفكر في العودة للزمالك وكل التقارير التي أشارت إلى اقتراب عودته؛ غير صحيحة"