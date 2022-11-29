رئيس كوريا الجنوبية: الصين وحدها تستطيع تغيير سلوك بيونج يانج إذا أرادت

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب ، بل القدرة على التأثير على سلوك كوريا الشمالية، ودعا بكين إلى إقناع بيونج يانج بوقف السعي إلى تطوير الأسلحة النووية والصواريخ المحظورة.

وفي مقابلة واسعة النطاق مع رويترز يوم الاثنين، حث يون الصين، أقرب حليف لكوريا الشمالية ، على الوفاء بمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وقال إن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تدفق الأصول العسكرية إلى المنطقة. .

وقال يون في مكتبه: 'الشيء المؤكد هو أن الصين لديها القدرة على التأثير على كوريا الشمالية ، والصين مسؤولة عن المشاركة في هذه العملية'.

وأضاف أن الأمر متروك لبكين لتقرر ما إذا كانت ستمارس هذا النفوذ من أجل السلام والاستقرار.

وأشار يون إلى أن تصرفات كوريا الشمالية أدت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في دول المنطقة ، بما في ذلك اليابان ، والمزيد من نشر الطائرات الحربية والسفن الأمريكية.

وقال إنه من مصلحة الصين أن تبذل 'قصارى جهدها' لحث كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.

في خضم عام قياسي من التجارب الصاروخية، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون هذا الأسبوع إن بلاده تعتزم امتلاك أقوى قوة نووية في العالم.

ويقول مسؤولون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن بيونج يانج ربما تستعد لاستئناف تجارب القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

وألقت اختبارات كوريا الشمالية بظلالها على التجمعات المتعددة هذا الشهر لزعماء دوليين ، بما في ذلك مؤتمر مجموعة العشرين في بالي، حيث ضغط يون على الرئيس الصيني شي جين بينج لبذل المزيد من أجل كبح استفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وحث شي سيول على تحسين العلاقات مع بيونج يانج.

قبل قمة مجموعة العشرين، أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن شي أن بكين ملزمة بمحاولة إقناع كوريا الشمالية بعدم إجراء تجربة نووية سابعة، على الرغم من أنه قال إنه من غير الواضح ما إذا كانت الصين لديها القدرة على القيام بذلك.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان، قبل الاجتماع إن بايدن سيحذر شي من أن سعي كوريا الشمالية المستمر لتطوير الأسلحة سيؤدي إلى تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ، وهو أمر لا تحرص بكين على رؤيته.

واتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على نشر المزيد من 'الأصول الاستراتيجية' الأمريكية مثل حاملات الطائرات وقاذفات القنابل بعيدة المدى في المنطقة ، لكن يون قال إنه لا يتوقع تغييرات في 28500 من القوات البرية الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

وعندما سئل عما ستفعله كوريا الجنوبية وشركاؤها في حال أجرت كوريا الشمالية اختبارًا جديدًا ، تعهد يون برد 'لم نشهده في الماضي' ، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقال لرويترز 'سيكون من غير الحكمة للغاية أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة.'

وأضاف يون 'يجب أن نرد باستمرار وبخطوة مع بعضنا البعض' ، وألقى باللوم على عدم الاتساق في الاستجابة الدولية لفشل ثلاثة عقود من سياسة كوريا الشمالية.

وقاتلت الصين إلى جانب كوريا الشمالية في الحرب الكورية 1950-53 ودعمتها اقتصاديًا ودبلوماسيًا منذ ذلك الحين ، لكن المحللين يقولون إن بكين قد تكون لديها قوة محدودة ، وربما رغبة قليلة ، لكبح بيونج يانج.

وتقول الصين إنها تطبق عقوبات مجلس الأمن الدولي ، التي صوتت لصالحها ، لكنها دعت منذ ذلك الحين إلى تخفيفها ، ومنعت ، إلى جانب روسيا ، المحاولات التي تقودها الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة.

إن تعزيز العلاقات والتنسيق مع واشنطن هو جوهر سياسة يون الخارجية ، وهو التركيز الذي أبرزه العنصر الرئيسي الموجود على مكتبه: لافتة تقول 'The Buck Stops Here' ، هدية من بايدن.

مثل سلفه ، مون جاي إن ، خطا يون بحذر وسط تصاعد التنافس بين الولايات المتحدة والصين. الصين هي الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية ، وكذلك شريك وثيق لكوريا الشمالية.

وحول التوترات المتصاعدة بين الصين وتايوان ، قال يون إن أي صراع هناك يجب حله وفقًا للمعايير والقواعد الدولية.

تعرضت تايوان الديمقراطية ، التي تدعي الصين أنها تخصها ، لضغوط عسكرية وسياسية متزايدة من بكين ، التي قالت إنها لن تتخلى أبدًا عن استخدام القوة ضد تايوان.

وقال يون 'أنا أعارض بشدة أي محاولة لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد'.

عندما سئل عن أي دور في نزاع تايوان لكوريا الجنوبية أو القوات الأمريكية المتمركزة هناك ، قال يون إن قوات البلاد 'ستأخذ في الاعتبار الوضع الأمني ​​العام' لكن قلقهم الوشيك سيكون أي أعمال عسكرية لكوريا الشمالية للاستفادة من الوضع. .

وقال 'المهم هو الرد على التهديد الوشيك الذي يحيط بنا والسيطرة على التهديد المحتمل'.

كما جعل يون زيادة التعاون مع اليابان هدفًا أساسيًا ، على الرغم من الخلافات القانونية والسياسية العالقة التي يعود تاريخها إلى احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.

وافقت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة على تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي لتتبع تجارب الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

كجزء من أكبر توسع عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية ، من المتوقع أن تشتري اليابان ذخائر جديدة ، بما في ذلك الصواريخ طويلة المدى ، والإنفاق على الدفاعات الإلكترونية وإنشاء مقر قيادة جوي وبحري وبري مشترك يعمل بشكل وثيق مع القوات الأمريكية في اليابان.

لطالما كانت طموحات اليابان العسكرية قضية حساسة في البلدان المجاورة ، حيث تم غزو العديد منها قبل أو أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأوقف سلف يون العديد من التدريبات الثلاثية وكاد أن يترك صفقة تبادل معلومات استخبارية مع طوكيو مع تدهور العلاقات.

وقال يون إن اليابان تواجه الآن المزيد والمزيد من التهديدات من برنامج الصواريخ الكوري الشمالي، بما في ذلك التجارب التي تحلق فوق الجزر اليابانية.

وقال 'أعتقد أن الحكومة اليابانية لا يمكن أن تكون نائمة على عجلة القيادة مع الرحلات الصاروخية الكورية الشمالية فوق أراضيها'.