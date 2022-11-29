حدث ليلا|الهجرة: 150 خدمة المصريين بالخارج..التعليم:امتحانات الثانوية العامة ورقية..الصحة:1.2 مليون شخص يموتون لعجز المضادات الحيوية عن علاجهم

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
وزيرة الهجرة: سنتيح 150 خدمة لأبناء الوطن بالخارج على منصة مصر الرقمية
أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يتم العمل مع وزير الاتصالات على منصة مصر الرقمية لتوفير تطبيق إلكتروني يحتوي على الكثير من المزايا وخدمات وزارة الهجرة للمصريين المقيمين بالخارج.
الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة صباحا وليلا.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية
متحدث التعليم: امتحانات الثانوية العامة ورقية.. ولن يدخل الطالب بتابلت.. والتصحيح إلكتروني
أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقية، مشيرا إلى أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وبابل شيت، وكراسة للإجابة عن الأسئلة المقالية
الصحة: 1.2 مليون شخص يموتون عالميا لعدم قدرة المضادات الحيوية على علاجهم
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية رصدت أن هناك مليون و200 ألف شخص يتوفون لعدم قدرة المضادات الحيوية على علاج الإصابات البكتيرية التي تأتى لهم عالميا.
سعد الدين الهلالي: المثلية جريمة قديمة.. ويجب حماية الإنسان مما يضره
أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المثلية الجنسية جريمة قديمة منذ سنوات طويلة.
كولر يطلب إنهاء إعارة كريم نيدفيد وعودته لصفوف الأهلي.. فيديو
أكد أحمد حسام ميدو أن مارسيل كولر مدرب الأهلي أوصى بعودة كريم نيدفيد لصفوف فريق الكرة الأول بنادي الأهلي.
مدرب الكاميرون السابق: كيف لا تشارك مصر في المونديال.. فيديو
كشف ويلفريد شايفر، مدرب الكاميرون السابق، أن سونغ المدير الفني الحالي للكاميرون أسد حقيقي واستبعاده للحارس أونانا كان على حق.
سيف الجزيري يقاضي لاعب منتخب تونس السابق
كشف سيف الدين الجزيري، مهاجم المنتخب التونسي ونادي الزمالك المصري، عن قراره بمقاضاة عصام جمعة، لاعب نسور قرطاج السابق، رداً على الاتهامات التي وجهها له، بشأن انضمامه لقائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العالم.
غادة عبد الرازق تبدأ تصوير مسلسلها الرمضاني في هذا الموعد
تعكف الفنانة غادة عبدالرازق على التجهيز والتحضير لمسلسل تلت التلاتة الذى تخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2023، والذى من المقرر ان تبدأ تصوير أولى مشاهدها نهاية ديسمبر المقبل.
بسمة وهبة تشارك جمهورها بصورة لها.. و تعلق: الموضوع صعب حبتين
شاركت الإعلامية بسمة وهبة ، جمهورها بـ صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت بسمة وهبة قائلة “ الموضوع صعب حبتين ”
إيلون ماسك: آبل هددت بحذف تويتر من متجر التطبيقات
اتهم الملياردير ايلون ماسك، شركة آبل Apple Inc (AAPL.O) بالتهديد بمنع تويتر Twitter Inc من متجر التطبيقات الخاص بها دون أن يوضح السبب في سلسلة تغريدات عبر حسابه، الاثنين…
سفير السعودية بالخرطوم: المملكة حريصة على دفع كل الجهود لدعم استقرار السودان
أكد السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، حرص بلاده على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.
البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم حق الصينيين في الاحتجاج السلمي
قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم حق الناس في الاحتجاج السلمي في الصين، لكنه لم ينتقد بكين؛ حيث خرج المتظاهرون في عدة مدن صينية ضد الإجراءات الشديدة لـ كوفيد -19.
رئيس كوريا الجنوبية: الصين وحدها تستطيع تغيير سلوك بيونج يانج إذا أرادت
قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب ، بل القدرة على التأثير على سلوك كوريا الشمالية، ودعا بكين إلى إقناع بيونج يانج.