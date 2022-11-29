حدث ليلا|الهجرة: 150 خدمة المصريين بالخارج..التعليم:امتحانات الثانوية العامة ورقية..الصحة:1.2 مليون شخص يموتون لعجز المضادات الحيوية عن علاجهم

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه يتم العمل مع وزير الاتصالات على منصة مصر الرقمية لتوفير تطبيق إلكتروني يحتوي على الكثير من المزايا وخدمات وزارة الهجرة للمصريين المقيمين بالخارج.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقية، مشيرا إلى أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وبابل شيت، وكراسة للإجابة عن الأسئلة المقالية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية رصدت أن هناك مليون و200 ألف شخص يتوفون لعدم قدرة المضادات الحيوية على علاج الإصابات البكتيرية التي تأتى لهم عالميا.

أكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المثلية الجنسية جريمة قديمة منذ سنوات طويلة.

أكد أحمد حسام ميدو أن مارسيل كولر مدرب الأهلي أوصى بعودة كريم نيدفيد لصفوف فريق الكرة الأول بنادي الأهلي.

كشف ويلفريد شايفر، مدرب الكاميرون السابق، أن سونغ المدير الفني الحالي للكاميرون أسد حقيقي واستبعاده للحارس أونانا كان على حق.

كشف سيف الدين الجزيري، مهاجم المنتخب التونسي ونادي الزمالك المصري، عن قراره بمقاضاة عصام جمعة، لاعب نسور قرطاج السابق، رداً على الاتهامات التي وجهها له، بشأن انضمامه لقائمة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العالم.

تعكف الفنانة غادة عبدالرازق على التجهيز والتحضير لمسلسل تلت التلاتة الذى تخوض به الموسم الرمضاني المقبل 2023، والذى من المقرر ان تبدأ تصوير أولى مشاهدها نهاية ديسمبر المقبل.

شاركت الإعلامية بسمة وهبة ، جمهورها بـ صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت بسمة وهبة قائلة “ الموضوع صعب حبتين ”

اتهم الملياردير ايلون ماسك، شركة آبل Apple Inc (AAPL.O) بالتهديد بمنع تويتر Twitter Inc من متجر التطبيقات الخاص بها دون أن يوضح السبب في سلسلة تغريدات عبر حسابه، الاثنين…



سفير السعودية بالخرطوم: المملكة حريصة على دفع كل الجهود لدعم استقرار السودان

أكد السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، حرص بلاده على دفع كل الجهود التي تدعم تحقيق الاستقرار في السودان.



قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم حق الناس في الاحتجاج السلمي في الصين، لكنه لم ينتقد بكين؛ حيث خرج المتظاهرون في عدة مدن صينية ضد الإجراءات الشديدة لـ كوفيد -19.



رئيس كوريا الجنوبية: الصين وحدها تستطيع تغيير سلوك بيونج يانج إذا أرادت

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب ، بل القدرة على التأثير على سلوك كوريا الشمالية، ودعا بكين إلى إقناع بيونج يانج.