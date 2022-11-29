عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الكاميرون السابق: كيف لا تشارك مصر في المونديال.. فيديو

صدى البلد


كشف ويلفريد شايفر، مدرب الكاميرون السابق، أن سونغ المدير الفني الحالي للكاميرون أسد حقيقي واستبعاده للحارس أونانا كان على حق.


وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش، المذاع على قناة صدى البلد، سونغ مدير فني مميز، مضيفا أنه لا يعلم سبب استبعاد الحارس أونانا من مباراة صربيا.

منتخب المغرب مميز.. 

txt

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

txt

بن شرقي يهنئ مصطفى محمد بـ عيد ميلاده.. شاهد


وأبدى ويلفريد شايفر، مدرب الكاميرون السابق، تخوفه من مباراة الكاميرون المقبلة أمام البرازيل، مشيدا بأداء منتخب المغرب.


وأشاد بمنتخب المغربي حيث إنه دقيق وقوي ولديه الكثير من المحترفين في الدوريات الأوروبية، مثمنا كذلك من مدرب أسود الأطلس الذي وصفه بالرائع ويستطيع التعامل مع كل اللاعبين.


وتعجب من عدم وجود مصر في كأس العالم وبها أفضل لاعب في العالم، ويجب أن يلعبوا بشكل جماعي هجومي.


واعتبر منتخب فرنسا من أقوى الفرق في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن منتخب السنغال أمامهم فرصة بعد مواجهة الغد في التأهل للدور الثاني.


وقال إن منتخب ألمانيا كان جيدا في مباراة الأمس، ويمكنهم تقديم أداء أفضل حال تركيزهم على الكرة فقط، وتخليهم عن التفكير في المدرجات والأمور السياسية، مستبعدا حصول أسبانيا على بطولة كأس العالم.

 

المونديال منتخب المغرب أونانا مباراة الكاميرون مصطفى محم مباراة صربيا مصر فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

أمطار رعدية تضرب هذه المناطق والحرارة تصل 7 درجات|ماذا يخبئ طقس اليوم؟

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

شبانة: كولر طلب من إدارة الأهلي ضم 4 صفقات جديدة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

الحكومة الألمانية تدافع عن خطة لتخفيف قواعد الجنسية

ما هو قيام الليل؟.. الإفتاء: من سنة العشاء إلى دعاء الفجر

الهند تتفوق على أوروبا في صفقة شراء نفط الأورال الروسية

دبلوماسي أمريكي: ما زلنا نتحدث مع روسيا بشأن صفقة لإطلاق سراح مواطنينا المسجونين

طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. مجدي عاشور يكشف عنها

من يخاف النوم في الظلام.. النبي أمر بإطفاء المصابيح ليحصنك من 3 شرور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة رضيعة مكسيكية بذيل حقيقي أسفل ظهرها

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ