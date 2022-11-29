مدرب الكاميرون السابق: كيف لا تشارك مصر في المونديال.. فيديو



كشف ويلفريد شايفر، مدرب الكاميرون السابق، أن سونغ المدير الفني الحالي للكاميرون أسد حقيقي واستبعاده للحارس أونانا كان على حق.



وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج الماتش، المذاع على قناة صدى البلد، سونغ مدير فني مميز، مضيفا أنه لا يعلم سبب استبعاد الحارس أونانا من مباراة صربيا.

منتخب المغرب مميز..



وأبدى ويلفريد شايفر، مدرب الكاميرون السابق، تخوفه من مباراة الكاميرون المقبلة أمام البرازيل، مشيدا بأداء منتخب المغرب.



وأشاد بمنتخب المغربي حيث إنه دقيق وقوي ولديه الكثير من المحترفين في الدوريات الأوروبية، مثمنا كذلك من مدرب أسود الأطلس الذي وصفه بالرائع ويستطيع التعامل مع كل اللاعبين.



وتعجب من عدم وجود مصر في كأس العالم وبها أفضل لاعب في العالم، ويجب أن يلعبوا بشكل جماعي هجومي.



واعتبر منتخب فرنسا من أقوى الفرق في بطولة كأس العالم، مؤكدا أن منتخب السنغال أمامهم فرصة بعد مواجهة الغد في التأهل للدور الثاني.



وقال إن منتخب ألمانيا كان جيدا في مباراة الأمس، ويمكنهم تقديم أداء أفضل حال تركيزهم على الكرة فقط، وتخليهم عن التفكير في المدرجات والأمور السياسية، مستبعدا حصول أسبانيا على بطولة كأس العالم.