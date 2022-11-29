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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم جائحة كورونا.. المغرب تعلن عودة السياحة إلى مستويات ماقبل 2019

المغرب علم
المغرب علم

 أفادت صحيفة هسبريس المغربية بأن السياحة عادت إلى الانتعاش في المغرب بشكل فاق التوقعات، واستعاد هذا القطاع الحيوي مستويات ما قبل عام 2019، متجاوزا تداعيات جائحة كورونا ومشكلة إغلاق الحدود.

وأفادت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأن "إيرادات السياحة ارتفعت بـ150 في المائة على أساس سنوي، لتصل في نهاية الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 62.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة استرجاع بـ103.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019".

كما وصلت الإيرادات في الربع الثالث من السنة الجارية "رقما قياسيا بـ34.8 مليار درهم، مسجلة نسبة استرجاع بـ130 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019".

وفيما يتعلق بوفود السياح: "فقد بلغ الرقم خلال شهر سبتمبر المنصرم لوحده حوالي 900 ألف سائح أجنبي، ما جعل هذا الشهر يتجاوز مستوى سبتمبر من عام 2019 بحوالي 1 في المائة، وما بين يونيو وسبتمبر من السنة الجارية تم استرجاع 93 في المائة من السياح الوافدين، مقارنة بما قبل فترة جائحة كوفيد".

وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، "بلغ عدد السياح الأجانب الذين توافدوا على المغرب حوالي 7.7 مليون سائح، فيما بلغت ليالي المبيت في المؤسسات الفندقية المصنفة 13.3 مليون ليلة، ما يمثل نسبة استرجاع بـ76 في المائة و69 في المائة على التوالي مقارنة بمستوى عام 2019".

يشار إلى أن قطاع السياحة في المغرب "يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني؛ فهو يوفر مناصب شغل مهمة ويدعم رصيد البلاد من العملة الصعبة، وقد استفاد القطاع من برنامج دعم أقرته الحكومة خلال العام الجاري بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم".

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المغرب قطاع السياحة إغلاق الحدود عودة السياحة العملة الصعبة جائحة كورونا

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