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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات عراقية إيرانية حول مجمل العلاقات الثنائية

صدى البلد

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إنه سيبحث مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأضاف السوداني - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن زيارته للعاصمة طهران ستتناول كذلك مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وبعض الملفات المشتركة. 
ومن جهته، رحب الرئيس الإيراني بزيارة السوداني إلى إيران، واصفا العلاقة بين البلدين بـ"التاريخية"، مؤكدا ضرورة توسيع التعاون مع العراق في جميع المجالات.
ومن ناحية أخري، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة بذل المزيد من الجهود لتأمين دعم المجتمع الدولي لحسم ملف النازحين.
وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، أن رشيد التقي في قصر بغداد السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، بما يحقق المصالح المشتركة.
وأكد الرئيس العراقي أهمية التعاون في التصدي للتطرف والإرهاب أمنياً وفكرياً، مشيداً بدور بريطانيا في الحرب ضد عصابات داعش، مشيرا إلى مشكلة النازحين والظروف المعقدة والكارثية التي تواجههم.
وبشأن الفرص الاستثمارية والحاجة إلى ثورة حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية، أكد الرئيس العراقي إمكانية الاستفادة من الشركات البريطانية في مجال تبادل الخبرات وتطوير الواقع الاقتصادي، وتأهيل البنى التحتية والنهوض بواقع الخدمات، ودعم القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن بلاده والأمم المتحدة تدعم كل الخطوات التي شأنها إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة ملف النازحين وتهيئة الأجواء والظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطق سكناهم.

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