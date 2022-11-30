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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة لاعب في مران أتلتيكو توكومان الأرجنتيني

صدى البلد

توفي لاعب الوسط الكولومبي أندريس بالانتا، الذي يلعب منذ أشهر في صفوف أتلتيكو توكومان الأرجنتيني، بعد سقوطه أرضا أثناء مران لفريقه، حسبما أعلن النادي.

 

ونشر النادي الأرجنتيني "يأسف أتلتيكو توكومان لتأكيد وفاة اللاعب الكولومبي أندريس بالانتا. خالص التعازي والتقدير لأسرته وأصدقاءه في هذه اللحظات"، في تغريدة مرفق بها صورة للاعب مبتسما وتحمل شريطا أسود اللون، عبر حسابه على موقع (تويتر) الاجتماعي.

 

ولفظ اللاعب البالغ من العمر 22 عاما أنفاسه الأخيرة لدى وصوله مستشفى سان ميجل دي توكومان شمال غربي الأرجنتين بعد فشل جميع محاولات إنعاشه لمدة 40 دقيقة.

 

وفور إعلان النبأ، قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تعازيه في رسالة عبر حساباته على المنصات الاجتماعية.

 

وذكرت صحيفة (لاجاثيتا) المحلية أن اللاعب كان قد تعرض للإغماء حين كان يرتدي قميص ديبورتيبو كالي الكولومبي في 2019، لكن الفحوصات التي أجريت له وقتها لم تظهر أي نتائج غير مألوفة.

 

وانتقل اللاعب المولود في 18 يناير 2000 إلى أتلتيكو توكومان في يونيو 2022.

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