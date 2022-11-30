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تحذير عاجل من الطقس بسبب انخفاض درجات الحرارة| فيديو

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس فى مصر والسعودية مصر، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 30 نوفمبر، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة 24 درجة مئوية نهارا لتكون الأجواء معتدلة، محذرة من برودة الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر . 
ورصدت الأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية عن هدوء سرعات الرياح ومتغيرة الاتجاه على كافة الأنحاء تقريبا.
وبشكل عام بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء. 
 وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن خرائط الطقس تشير إلى تأثير الغطاء السحابي على جنوب البلاد، وستتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين.
وحذر خبراء الأرصاد من انخفاض درجات الحرارة والتى تصل إلى حد الصقيع على بعض المناطق من محافظات شمال الصعيد ومدينتى سيوة وسانت كاترين، حيث تسجل درجات الحرارة أقل من 10 درجات مئوية. 
 وأكدت الهيئة أنه يوجد شبورة في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحذرت من انخفاض الرؤية اليوم حتى سطوع الشمس على عدة طرق بسبب تكون الشبورة المائية، وهى الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة ومدن القناة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد . 
وناشدت المواطنين بتوخى الحذر والالتزام بالسرعات الهادئة عند القيادة منعا لوقوع حوادث المرور وحرصا على سلامة المارة والركاب. 
ايضا نصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الخريفية وتجنب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات النهار منعا للإحساس بحرارة الطقس، ومن الممكن ارتداء ملابس ثقيله  خلال ساعات الليل المتأخرة .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء،

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نورهان عادل احوال الطقس مصر السعودية

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