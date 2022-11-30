طريقة تحضير خبز البريوش زي المحلات

يعد خبز البريوش من أشهر المخبوزات التي يتم تقديمها ، كما أن خبز البريوش لديه شعبية كبيرة، ويحتوي خبز البريوش على مذاق مميز ومختلف.

وإليكم طريقة تحضير خبز البريوش في المنزل بالخطوات.

مقادير خبز البريوش

نصف كيلو دقيق منخول

٢٥٠ جرام ‏حليب دافئ

٥٠ جرام سكر

2 بيض

ربع كوب زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف ملعقة صغيرة ملح

لدهن الوجه

ملعقة كبيرة حليب

ملعقة صغيرة ‏قهوة سريعة الذوبان

خطوات تحضير خبز البريوش

في وعاء كبير ضيفي الدقيق والملح والخميرة، واخلطيهم جيدا

في وعاء آخر ضعي البيض والحليب والسكر واخلطيهم جيدا حتي يمتزج المكونات.

ضعي الخليط الى الدقيق تدريجيا.

ثم ضيفي الزبدة واعجني باليد جيدا لمدة من ٧ الى ١٠ دقائق حتى تصبح لينة.

غطي العجينة واتركيها لمدة ساعة تقريبا حتى يحمر ويتضاعف حجمه.

ضعي العجين على سطح مرشوش بالدقيق ثم قسميه الى اربع كرات متساوية.

افردي كل كرة الى مستطيل ولفيها بشكل جدائل.

ضعي العجينة المشكل في صينيه مستطيله مدهونه بالزبده لمدة ١٥ دقيقة.

اخلطي القهوة مع الحليب وادهني وجه العجين، وضعيها في الفرن علي درجه حراره ٢٠٠ درجه لمدة ٤٠ دقيقه حتى يحمر الوجه.

ثم تصبح جاهزة للتقديم مع المربى أو الجبن أو الزبدة حسب الرغبة.