عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير خبز البريوش زي المحلات

صدى البلد

يعد خبز البريوش من أشهر المخبوزات التي يتم تقديمها ، كما أن خبز البريوش لديه شعبية كبيرة، ويحتوي خبز البريوش على مذاق مميز ومختلف.

وإليكم طريقة تحضير خبز البريوش في المنزل بالخطوات.

 

txt

طريقة عمل خبز الباجيت الفرنسي مثل الجاهز

txt

طريقة عمل خبز التورتيلا مثل الجاهز

 

مقادير خبز البريوش

نصف كيلو دقيق منخول 
٢٥٠ جرام ‏حليب دافئ 
٥٠ جرام سكر
2 بيض 
ربع كوب زبدة لينة بدرجة حرارة الغرفة 
ملعقة كبيرة خميرة فورية 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
لدهن الوجه
ملعقة كبيرة حليب 
ملعقة صغيرة ‏قهوة سريعة الذوبان

خطوات تحضير خبز البريوش

في وعاء كبير ضيفي الدقيق والملح والخميرة، واخلطيهم جيدا 

في وعاء آخر ضعي البيض والحليب والسكر واخلطيهم جيدا حتي يمتزج المكونات.

ضعي الخليط الى الدقيق تدريجيا.

ثم ضيفي الزبدة واعجني باليد جيدا لمدة من ٧ الى ١٠ دقائق حتى تصبح لينة.

غطي العجينة واتركيها لمدة ساعة تقريبا حتى يحمر ويتضاعف حجمه.

ضعي العجين على سطح مرشوش بالدقيق ثم قسميه الى اربع كرات متساوية.

افردي كل كرة الى مستطيل ولفيها بشكل جدائل.

ضعي العجينة المشكل في صينيه مستطيله مدهونه بالزبده  لمدة ١٥ دقيقة.

اخلطي القهوة مع الحليب وادهني وجه العجين، وضعيها في الفرن علي درجه حراره ٢٠٠ درجه لمدة ٤٠ دقيقه حتى يحمر الوجه.

ثم تصبح جاهزة للتقديم مع المربى أو الجبن أو الزبدة حسب الرغبة.

خبز خبز البريوش مقادير خبز البريوش خطوات تحضير خبز البريوش مخبوزات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

نزلت 13 جنيها.. تعرف على الأسعار الجديدة للفراخ والبيض للمستهلك

موضوعات متعلقة

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها؟ ومعلومات صادمة عن السلالة الجديدة من كورونا.. تضرب المخ

أشهر الأكلات ضمن قائمة اليونسكو.. طريقة تحضير الكسكسي بالخطوات

طريقة عمل خبز الباجيت الفرنسي مثل الجاهز

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

تزوجت شقيقين.. إطلالات أثارت الجدل لـ فيدرا| شاهد

ترشيحاتنا

انتحار فني ووقاحة.. ماجدة خيرالله تعلق على إعادة تقديم سيدتي الجميلة بموسم الرياض

زلزال 5.8 ريختر يضرب إيران

الرئيس يفتتحها غدا| كل ما يخص المرحلة الأولى من مشروع المنصورة الجديدة

لقاء استخباراتي رفيع .. روسيا تكشف تفاصيل اجتماع مع أمريكا

تعادل سلبي في الشوط الأول بين الدنمارك وأستراليا بكأس العالم

الزراعة: توزيع 70 طن تقاوي شعير ومائة ألف شتلة زيتون بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

عودة 100 مسافر من مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة لأزمة باركود المعتمرين

تحذير هام من الأمم المتحدة.. هل أصبح الإيدز وباء عالميا؟

وليمة المونديال..تعرف على قصة صورة أشعلت مواقع التواصل في كأس العالم.. فيديوجراف

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ