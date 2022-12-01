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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب أنسات سيف المبارزة يطير إلى ألمانيا للمشاركة في كأس العالم

صدى البلد

غادرت بعثة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة أنسات إلى دولة ألمانيا صباح اليوم، وذلك للمشاركة في  كأس العالم للشابات تحت 20 عام، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 حتى 4 ديسمبر الجاري.

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح المبارزة كلًا من: "آية شريف، فرح هاني، سلمى طارق، سارة بيومي، هنا العراقي، لؤلؤة سليمان"، ويرافق البعثة الحكمة المصرية رباب حسام.

وتترأس بعثة المنتخب المصري الدكتورة أمنية حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد السلاح، و بينما يقود المنتخب الوطني فنيًا الكابتن شريف محمود المدرب .

يذكر أن عبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري للسلاح تسلم جائزتي أفضل منتخب سلاح في العالم للشباب في سلاح سيف المبارزة و سلاح السيف، وذلك على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح والتي أقيمت بمدينة لوزان السويسرية.

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