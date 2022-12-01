عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسيرها إيركايرو.. أولى الرحلات الدولية تنطلق من مطار سفنكس الدولي| شاهد

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي

انطلقت صباح اليوم، الخميس، أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار سفنكس الدولي متوجهة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط تجهيزات خاصة بانطلاق أولى الرحلات الدولية من المطار، المنتهي أعمال التطوير به حديثًا.

وسيرت أولى الرحلات الدولية من مطار سفنكس الدولي، شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تحمل رقم SM481 على متنها 180 راكبًا.

ومن المقرر أن تسير شركة إير كايرو رحلة أسبوعيا يوم الخميس من كل أسبوع بين مطار سفنكس ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لتكون أولى الوجهات الدولية من المطار الواقع في منطقة غرب القاهرة بالقرب من منطقة الجيزة.

وكانت إيركايرو، قد بدأت رحلاتها الجوية من مطار سفنكس الدولي في الأول من نوفمبر الماضي بتسيير رحلات جوية إلى المدن السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ثم بدأت في تسير الرحلات الدولية اعتبارا من اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022.

 

مطار سفنكس جدة السعودية المملكة العربية السعودية اير كايرو شركة إير كايرو وزارة الطيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

النقض ترفض طعن جمال اللبان وتؤيد السجن 15 عاما في الكسب غير المشروع

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

بعد أنباء مفاوضات الأهلي.. إمام عاشور يضع شرطا للتجديد مع الزمالك

أسطورة السعودية.. العويران يفجر مفاجأة مدوية بشأن رونالدو وليفربول

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

البرازيلي جراسلي لـ صدى البلد: السيليساو المرشح الأول للفوز بالمونديال وإصابة نيمار مقلقة

النهاية كلبوش.. جمال اللبان من موظف إلى مليونير

إطلاق قافلة طبية لخدمة قادرون باختلاف بمحافظات القناة

لا تكرروا الأخطاء.. أمين عام الناتو يحذر من تبعية أوروبا للصين

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

تسيرها إيركايرو.. أولى الرحلات الدولية تنطلق من مطار سفنكس الدولي| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملية تجميل ولا فوتوشوب.. بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور

منها نوع من الزبادي .. أطعمة كارثية على مرضى السكر

كيف اختارت بوسي إطلالتها لتثير الجدل عبر إنستجرام؟ شاهد

نوع مهمل من التوابل الشعبية يخلصك من دهون البطن العنيدة بسرعة لا تتوقعها

فيديو

وزير الإسكان : المنصورة الجديدة بها 225 فدانا للقطاع الخاص

هبوط الدولار عالميا والذهب يسجل سعرا قياسيا.. تغطية خاصة

برودة مع فرص سقوط أمطار.. توقعات طقس اليوم

السهام الحمراء.. ماذا تفعل الطائرات البريطانية فوق سماء سهل حشيش؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ