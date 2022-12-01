تسيرها إيركايرو.. أولى الرحلات الدولية تنطلق من مطار سفنكس الدولي| شاهد

انطلقت صباح اليوم، الخميس، أولى الرحلات الجوية الدولية من مطار سفنكس الدولي متوجهة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وسط تجهيزات خاصة بانطلاق أولى الرحلات الدولية من المطار، المنتهي أعمال التطوير به حديثًا.

وسيرت أولى الرحلات الدولية من مطار سفنكس الدولي، شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تحمل رقم SM481 على متنها 180 راكبًا.

ومن المقرر أن تسير شركة إير كايرو رحلة أسبوعيا يوم الخميس من كل أسبوع بين مطار سفنكس ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لتكون أولى الوجهات الدولية من المطار الواقع في منطقة غرب القاهرة بالقرب من منطقة الجيزة.

وكانت إيركايرو، قد بدأت رحلاتها الجوية من مطار سفنكس الدولي في الأول من نوفمبر الماضي بتسيير رحلات جوية إلى المدن السياحية الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ثم بدأت في تسير الرحلات الدولية اعتبارا من اليوم الخميس الأول من ديسمبر 2022.