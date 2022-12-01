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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسبان في مواجهة المغرب.. اليابان تهزم إسبانيا ويتأهلان سويًا لثمن نهائي المونديال

اليابان
اليابان

تأهل منتخبا اليابان وإسبانيا لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 عن المجموعة الخامسة.

وفاز منتخب اليابان على إسبانيا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ستاد خليفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هدف إسبانيا جاء عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 12 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من سيزار أزبيلكويتا من الجهة اليمنى.

سيطر لاعبو منتخب إسبانيا على أحداث الشوط الأول، لكنهم لم ينجحوا في تهديد مرمى اليابان مرة أخرى.

وعادل منتخب اليابان النتيجة بهدف في الدقيقة 48 عن طريق ريتسون دوان، أعقبه زميله أو تاناكا بالهدف الثاني في الدقيقة 51

وحاول لاعبو منتخب إسبانيا تعديل النتيجة لكنهم فشلوا في ذلك لينهزموا في المباراة.

وكادت إسبانيا أن تودع البطولة وقت تقلم كوستاريكا على ألمانيا ضمن منافسات ذات المجموعة، لكن الالمان قلبوا النتيجة وحققوا الانتصار ليؤمنوا موقف الإسبان في المجموعة،

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب اليابان للنقطة السادسة في المركز الأول ليواجه كرواتيا في ثمن النهائي، فيما ضرب منتخب إسبانيا موعدًا مع المغرب باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

تشكيل اليابان

وضم تشكيل اليابان كلا من:

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي - مايا يوشيدا - كو إتاكورا

خط الوسط: إيتو جونيا - هيديماسا موريتا - تاناكا أو - يوتو ناجاتومو

خط الهجوم: دايتشي كامادا - دايزن مايدا - تاكيفوسا كوبو

تشكيل إسبانيا

وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - رودري - باو توريس - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: نيكو ويليامز - داني أولمو - ألفارو موراتا

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