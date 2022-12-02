معوض: منتخب ألمانيا خلق حالة عداء ضده.. والمبالغة في الفرحة وراء خروج السعودية

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، ان منتخب ألمانيا خلق حالة عداء ضده، بسبب التصرفات التي قاموا بها خلال كأس العالم، ومنذ التقاط أول صورة لهم في مواجهة اليابان بالمونديال، وهناك حالة غضب ضدهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس، عبر شاشة قناة etc: "لا أعرف لماذا فعلوا كل هذا، قاموا بالتخطيط للمونديال وتعاقدوا مع هانز فيليك، وفي النهاية خرجوا من المونديال، والجميع سعداء بما فعلوه، لقد ركزوا على موضوع دعم المثليين، والصورة التي التقطوها لم تكن صدفة، بل كل شئ كان مُخطط له".

وأضاف معوض: "منتخب ألمانيا اكتسب حالة عداء ضده من شعوب كثيرة، لن يحدث تعاطف مجددًا حتى مع الأندية الكبرى في ألمانيا مثل بايرن ميونخ".

وواصل: "مسعود أوزيل عندما تحدث عن بعض الأمور تم ابعاده تمامًا، بالتأكيد هناك لاعبين يتم فرض الأمور عليهم بهذا الشكل".

وأشار إلى أن هناك مبالغة في الفرحة بعد فوز السعودية على الأرجنتين، كانت وراء التراجع في الأداء خلال مواجهتي بولندا والمكسيك، وتسببت في خروجهم، وكذلك الإصابات الكثيرة التي يعاني منها الأخضر، مؤكدا بأن الهزيمة من بولندا في الجولة الثانية كانت مؤثرة في مشوار الفريق.

وأشاد معوض، بالمدرب المغربي وليد الركراكي، الذي أحسن التعامل مع المباريات الثلاث لمنتخب أسود الأطلس، بينما منتخب تونس قدم أداءً مقبولا أمام الدنمارك، لكن في مواجهة استراليا لم يلعب بشكل هجومي مع أنها كانت مباراة في المتناول، ولو لعب بنفس التشكيل الذي خاض به لقاء فرنسا لحقق الثلاث نقاط في الجولة الثانية أمام المنتخب الاسترالي.

وأوضح، أن فوز تونس على فرنسا بطل العالم (تاريخي) لكن في النهاية خرج نسور قرطاج من البطولة، وعلي معلول كان سيكون حلًا جيدًا للمنتخب التونسي، لكن تم تجاهله وجلوسه على مقاعد البدلاء في الجولتين الأولى والثانية.