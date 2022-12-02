عرض رسمي من سموحة لضم نجم الأهلي وكولر يطلب " فرصة "

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، يريد التعاقد مع حسام حسن مهاجم الأهلي في شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن نادي سموحة يريد ضم حسام حسن، والأهلي قام بطرح الفكرة على مارسيل كولر المدير الفني، الذي طلب الحصول على وقت لتقييم الأمور، خصوصا أن الفريق لازال لديه 7 مباريات حتى موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأضاف، أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي، أبلغ إدارة الكرة بالنادي برئاسة سيد عبدالحفيظ، بمعاناته من شد في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحص طبي خلال 48 ساعة بعد وصوله إلى القاهرة.

وواصل: "معلول قدم مستوى مميز جدا أمام فرنسا، وهناك حديث في تونس عن إعلان اعتزاله دوليًا بعد ختام مشوار تونس في كأس العالم".