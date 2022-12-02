عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عرض رسمي من سموحة لضم نجم الأهلي وكولر يطلب " فرصة "

صدى البلد

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، يريد التعاقد مع حسام حسن مهاجم الأهلي في شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، أن نادي سموحة يريد ضم حسام حسن، والأهلي قام بطرح الفكرة على مارسيل كولر المدير الفني، الذي طلب الحصول على وقت لتقييم الأمور، خصوصا أن الفريق لازال لديه 7 مباريات حتى موعد فتح باب الانتقالات الشتوية.

txt

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وأضاف، أن علي معلول ظهير أيسر الأهلي، أبلغ إدارة الكرة بالنادي برئاسة سيد عبدالحفيظ، بمعاناته من شد في العضلة الخلفية، وسيخضع لفحص طبي خلال 48 ساعة بعد وصوله إلى القاهرة.

txt

علي معلول وفرجاني ساسي يعتزلان اللعب دوليا مع منتخب تونس .. تفاصيل

txt

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وواصل: "معلول قدم مستوى مميز جدا أمام فرنسا، وهناك حديث في تونس عن إعلان اعتزاله دوليًا بعد ختام مشوار تونس في كأس العالم".

الأهلى فرنسا الدوري المصري حسام حسن طلائع الجيش علي معلول سيد عبدالحفيظ فرجاني ساسي فرج عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

بـ الباسبور المصري وبدون تأشيرة .. هذه الدول يمكن السفر إليها

الشيف حسن ببدلة عريس بجوار عروس شابة..حكاية صورة تصدرت التريند

شاهد أول تعليق من خالد الغندور بعد تعادل الزمالك مع المصري

قرار عاجل من فيريرا تجاه لاعبي الزمالك عقب التعادل مع المصري

النيابة العامة تحقّق في اختناق 11 عاملا بمصنع ملابس في شبين الكوم

عرض رسمي من سموحة لضم نجم الأهلي وكولر يطلب " فرصة "

موضوعات متعلقة

صحف الكويت .. بايدن يحدد شرطا للتحدث مع بوتين وأوكرانيا وروسيا تتبادلان 50 أسيرا

ترشيحاتنا

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟|تراجع تاريخي عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مقدم أمريكان جوت تالنت يحذف آخر فيديوهاته..هل عمليات التجميل السبب؟

تراجع غير مسبوق في سعر الدولار العالمي

رسميًا.. الذهب يتخطى 1850 جنيها ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

هل قراءة سورة يس تقضي الحوائج وتسهل العسير .. اعرف الرأي الصحيح

أكثر من 40 لغة.. اعرف أفضل تطبيقات الترجمة الفورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقل مقبرة الملك رمسيس الثاني إلى أمريكا .. معرض افتراضي يثير الجدل

نجوم مصر والعالم.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

فيديو

المغرب لدور الـ16.. تأهل تاريخي لأسود الأطلس على رأس مجموعتهم.. فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ