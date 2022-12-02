4 غرامات في انتظارك عند تجديد بطاقتك الشخصية.. احذرها

بطاقة الرقم القومي.. بطاقة يتم إصدارها من قبل مصلحة السجل المدني ، لإثبات هوية الشخص في المصالح الحكومية و المؤسسات الخاصة، حيث أن التعاملات الرسمية لا تكتمل إلا بوجودها ، كونها المستند الرسمي والرئيسي لاستخراج وتجديد معظم الأوراق الحكومية.

ووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات قاسية تنتظر المخالفين حال تجديدهم بطاقة الرقم القومي وثبت انتهائها أو عدم تحديث البيانات الجديدة بها ، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :

عقوبة التأخير عن استخراج البطاقة

في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 عامًا ، يتعرض صاحب بطاقة الرقم القومي لغرامة مالية قدرها 100 جنيه .

عقوبة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية

في حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 3 أشهر ، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة مالية قدرها 100 جنيه .

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عقوبة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد

في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد، يتعرض صاحب بطاقة الرقم القومي لغرامة مالية قدرها 50 جنيهاً.

عقوبة التعامل ببطاقة منتهية

في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية، يتعرض صاحب بطاقة الرقم القومي لغرامة مالية قدرها 100 جنيه .