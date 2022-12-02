الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على الإسماعيلي بهدف سيلا في الشوط الأول



تقدم فريق سموحة على مضيفه الإسماعيلي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري المممتاز.



جاء هدف سموحة في شباك الإسماعيلي عن طريق أليا سيلا في الدقيقة 25 من زمن اللقاء.

وتوقفت مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء، بسبب اقتحام "كلب" ملعب اللقاء.



وبدأ الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد دسوقي – محمد هاشم - باهر المحمدي – كريم عرفات.

خط الوسط: محمد عبد السميع – عمر الوحش – عماد حمدي – صالح جمعة.

خط الهجوم : أحمد مدبولي – باسم مرسي.

ويحتل فريق سموحة المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطتان، وبفارق نقطة عن الإسماعيلي صاحب المركز السادس عشر.