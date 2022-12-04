الحبق.. عشبة سحرية تنمو بسيناء تقوي الذاكرة وتخفض السكر في الدم

الحبق من النباتات العشبية وينتمي إلى عائلة الريحان ويتميز بخصائصه الغذائية المميزة التي تساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الرائعة، فهو يعطي الشعور بالراحة ويقوي الذاكرة ويخفض السكر في الدم.

والحبق غني بمضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم في الوقاية من التعرض إلى أنواع مرض السرطان مثل سرطان الجلد والرئة والفم والبنكرياس والكبد، كما يساعد على الحماية من الأمراض التي تحدث بسبب التعرض إلى البكتيريا والميكروبات والفيروسات، ما يساعد على منع الإصابة ببعض الأمراض من البرد والأنفلونزا.



كما يعتبر الحبق مصدرا غنيا لفيتامين أ(A)، كذلك فيتامين ج (C) الذي يعتبر مصدرا أساسيا للمواد المضادة للأكسدة، أما بالنسبة للمعادن، فيقوم الكالسيوم بالحماية من هشاشة العظام ويلعب الحديد دورا مهما في بناء الجسم.

والحبق نبات عطري عشبي ينمو في عدة مناطق في محافظة شمال سيناء، حيث يُستخدم في التزيين، والطهي، والعلاج.

قال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية، إن الحبق من المكونات التي تساعد في تحسين عملية الهضم حيث أنه يحتوي على الزيوت الأساسية التي تعمل على تثبيط الأنزيمات مما

حيث يساعد على التقليل من إصابة الجهاز الهضمي والقولون من خطر الإصابة بالإلتهابات، كما أنه يساعد على التقليل من الانتفاخات واحتباس الماء والتخلص من الارتجاع المريئي، والمساعدة في القضاء على الديدان والتقليل من الإمساك.

ويساعد الحبق كذلك على النوم بشكل جيد حيث أنه يحتوي على مواد تقلل من نسبة هرمون التوتر (الكورتيزول) في الدم، ما يساعد في التخلص من اضطرابات النوم والقلق والتوتر وجعل النوم أكثر إنتظاماً.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول الحبق من الأشياء المفيدة للرجال، حيث أنه يساعد على الحماية من العقم ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، وإلى جانب هذا فإنه يساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

زيت الحبق:



كما أن زيت الحبق يساعد على التخلص من احتقان الأنف عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.، ويعتبر من الزيوت المهمة التي تساعد على الإسترخاء والشعور بالراحة.، والتخلص من التوتر والقلق، والمساعدة على النوم بشكل أفضل.

ويعتبر من الزيوت الأساسية التي تستخدم لعلاج انتفاخات البطن والألم الذي يصاحبها. كمايتم استخدامه على البشرة للتخلص من بعض المشكلات التي تصيبها ومنها مشكلة حب الشباب. -كما يستخدم زيت الحبق على الجروح مما يساعد في التئامها.

وعند إضافة زيت الحبق إلى الأطعمة أو المشروبات يساعد على إدرار البول ويزيد من عملية التمثيل الغذائي.



خفض درجان الحرارة

وقال أن الأبحاث أثبتت قدرة ورق الحبق على تقوية الأعصاب وتقوية الذاكرة، إلى جانب أن دراسات حديثة أثبتت علاقة ورق الحبق بتخفيض نسبة السكر في الدم.

وأشار إلى أن مشروب أوراق الحبق يعتبر من أفضل ما يقدم لخفض درجة الحرارة، وكمادات من منقوع ورق الحبق بالماء البارد.

كما يعتبر مغلي أوراق الحبق مكون أساسي لعلاج البلغم والتهاب الحلق ، ومن الممكن عمل غرغرة ثلاث مرات في اليوم بواسطة مغلي الحبق والنعناع لعلاج سريع لالتهاب الحلق والتهابات الفم وتقرحات اللثة .وهناك من يمضغ أوراق الحبق لعلاج الأعراض السابقة.

ويعتبر مغلي أوراق الحبق كذلك شرابا تقليديافي بعض الدول لتخفيف مغص الأطفال، ومفيد في حالات التلبك المعوي والإسهال والقيء.

كما أن تناول منقوع 12 ورقة من أوراق الحبق يومياً يخفف من أعراض الإعياء والإرهاق لدى الشخص السليم وتزيد من قدرة الأشخاص على تحمل ضغوطات الحياة.

وأوضح أنه عند مسح البشرة يوميا بمنقوع ورق الحبق سيضفي نضارة وبياضا أكثر للبشرة ويحارب التجاعيد و الشيخوخة مما يعطي مظهرا أكثر شباباً للبشرة.. كما يمكن استخدام زيت ورق الحبق لتدليك الجسم أثناء حمام دافئ، مما ينعش البشرة ويشعرك بالراحة بعد يوم شاق.

ولمنع تساقط الشعر ينقع نصف كوب من ورق الحبق مع لتر ماء دافئ ويستخدم بعد تصفية الماء في تدليك فروة الرأس مما يساعد في تقوية بصيلة الشعر ومنع تساقط الشعر.