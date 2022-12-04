عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحبق.. عشبة سحرية تنمو بسيناء تقوي الذاكرة وتخفض السكر في الدم

أوراق الحبق تساعد
أوراق الحبق تساعد في علاج العديد من الأمراض

الحبق من النباتات العشبية وينتمي إلى عائلة الريحان ويتميز بخصائصه الغذائية المميزة التي تساعد على إمداد الجسم بالعديد من الفوائد الرائعة، فهو يعطي الشعور بالراحة ويقوي الذاكرة ويخفض  السكر في الدم.

والحبق غني بمضادات الأكسدة والتي تساعد الجسم في الوقاية من التعرض إلى أنواع مرض السرطان مثل سرطان الجلد والرئة والفم والبنكرياس والكبد، كما يساعد على الحماية من الأمراض التي تحدث بسبب التعرض إلى البكتيريا والميكروبات والفيروسات، ما يساعد على منع الإصابة ببعض الأمراض من البرد والأنفلونزا.


كما يعتبر الحبق مصدرا غنيا لفيتامين أ(A)، كذلك فيتامين ج (C) الذي يعتبر مصدرا أساسيا للمواد المضادة للأكسدة، أما بالنسبة للمعادن، فيقوم الكالسيوم بالحماية من هشاشة العظام ويلعب الحديد دورا مهما في بناء الجسم.

والحبق نبات عطري عشبي  ينمو في عدة مناطق في محافظة شمال سيناء، حيث يُستخدم في التزيين، والطهي، والعلاج.

قال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات والاعشاب الطبية، إن الحبق من المكونات التي تساعد في تحسين عملية الهضم حيث أنه يحتوي على الزيوت الأساسية التي تعمل على تثبيط الأنزيمات مما
حيث  يساعد على التقليل من إصابة الجهاز الهضمي والقولون من خطر الإصابة بالإلتهابات، كما أنه يساعد على التقليل من الانتفاخات واحتباس الماء والتخلص من الارتجاع المريئي، والمساعدة في القضاء على الديدان والتقليل من الإمساك.

ويساعد الحبق كذلك على النوم بشكل جيد حيث أنه يحتوي على مواد تقلل من نسبة هرمون التوتر (الكورتيزول) في الدم، ما يساعد في التخلص من اضطرابات النوم والقلق والتوتر وجعل النوم أكثر إنتظاماً.

وأشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول الحبق من الأشياء المفيدة للرجال، حيث أنه يساعد على الحماية من العقم ويزيد من عدد الحيوانات المنوية، وإلى جانب هذا فإنه يساعد على الوقاية من الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال.

زيت الحبق:


كما أن زيت الحبق يساعد على التخلص من احتقان الأنف عند الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.، ويعتبر من الزيوت المهمة التي تساعد على الإسترخاء والشعور بالراحة.، والتخلص من التوتر والقلق، والمساعدة على النوم بشكل أفضل.

ويعتبر من الزيوت الأساسية التي تستخدم لعلاج انتفاخات البطن والألم الذي يصاحبها.   كمايتم استخدامه على البشرة للتخلص من بعض المشكلات التي تصيبها ومنها مشكلة حب الشباب.  -كما  يستخدم زيت الحبق على الجروح مما يساعد في التئامها. 

وعند إضافة زيت الحبق إلى الأطعمة أو المشروبات يساعد على إدرار البول ويزيد من عملية التمثيل الغذائي.
 

خفض درجان الحرارة 

 

وقال أن الأبحاث أثبتت قدرة ورق الحبق على تقوية الأعصاب وتقوية الذاكرة، إلى جانب أن دراسات حديثة أثبتت علاقة ورق الحبق بتخفيض نسبة السكر في الدم.

وأشار إلى أن مشروب أوراق الحبق  يعتبر من أفضل ما يقدم لخفض درجة الحرارة، وكمادات من منقوع ورق الحبق بالماء البارد.

كما يعتبر مغلي أوراق الحبق مكون أساسي لعلاج البلغم والتهاب الحلق ، ومن الممكن عمل غرغرة ثلاث مرات في اليوم بواسطة مغلي الحبق  والنعناع لعلاج سريع لالتهاب الحلق والتهابات الفم وتقرحات اللثة .وهناك من يمضغ أوراق الحبق لعلاج الأعراض السابقة.

ويعتبر مغلي أوراق الحبق كذلك شرابا تقليديافي بعض الدول لتخفيف مغص الأطفال، ومفيد في حالات التلبك المعوي والإسهال والقيء.

 

كما أن تناول منقوع 12 ورقة من أوراق الحبق يومياً يخفف من أعراض الإعياء والإرهاق لدى الشخص السليم وتزيد من قدرة الأشخاص على تحمل ضغوطات الحياة.

وأوضح أنه عند مسح البشرة يوميا بمنقوع ورق الحبق سيضفي نضارة وبياضا أكثر للبشرة ويحارب التجاعيد و الشيخوخة مما يعطي مظهرا أكثر شباباً للبشرة.. كما يمكن استخدام زيت ورق الحبق لتدليك الجسم أثناء حمام دافئ، مما ينعش البشرة ويشعرك بالراحة بعد يوم شاق.

ولمنع تساقط الشعر ينقع نصف كوب من ورق الحبق مع لتر ماء دافئ ويستخدم بعد تصفية الماء في تدليك فروة الرأس مما يساعد في تقوية بصيلة الشعر ومنع تساقط الشعر.

الحبق الراحة الذاكرة السكر الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

موعد مباراة السنغال وانجلترا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

8 قنوات ناقلة .. موعد مباراة فرنسا ضد بولندا في دور الـ 16 بكأس العالم 2022

الحبق.. عشبة سحرية تنمو بسيناء تقوي الذاكرة وتخفض السكر في الدم

مفهوم جديد للنقل التجاري.. أبرز مميزات وحش تسلا الجديد| فيديو

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

مواعيد مباريات الجولة السادسة من الدوري.. الأهلي ضد المحلة والزمالك أمام الطلائع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تحتضن نجوم العالم.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير.. مورجان فريمان وويل سميث في الأهرامات

شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ