عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء فعاليات المشروع الوطني للقراءة بالإعلان عن أسماء الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة

المشروع الوطنى للقراءة
المشروع الوطنى للقراءة

يعلن اليوم المشروع الوطنى للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي، عن أسماء الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة، البالغ عددهم 40 فائزاً فى الأبعاد الثلاثة للمشروع.

 

وبدأت فعاليات إعلان الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة البالغ عددهم ٤٠ فائزا ضمن ١٢ مليون مشارك بحضور  وكيل الأزهر الشريف ورئيس مؤسسة البحث العلمي ونخبة من قيادات  الميدان التربوي التعليم العالي والثقافة والإعلام.

 

انطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.

txt

ورش عمل وحلقات نقاشية بمؤتمر الصناعة 4.0 بجامعة عين شمس

txt

اليوم العالمي لذوى الاحتياجات .. دعم كامل من جامعة عين شمس لطلابها

txt

نصائح ذهبية للطلاب للحصول على أعلى النتائج في الترم الاول

txt

خبراء تعليم: الاختبارات الإلكترونية تستخرج كافة التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي

txt

الاختبارات الإلكترونية | خبراء تعليم : تصحح آليًا وتقيس المستوى الأكاديمي | إكساب الطالب مهارات متنوعة

txt

تطوير مكتبتها للعالمية .. رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية الحقوق

txt

إنشاء عيادة قانونية ضمن مشروع دولي يضم جامعات فرنسية وعربية بحقوق عين شمس|صور

txt

حزم دون عنف ولين بلا ضعف .. شروط يجب توافرها في المعلم بالمدارس

txt

مصر رئيسا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار

txt

رحلة علمية لطلاب الجغرافيا بتربية عين شمس لمطروح والساحل الشمالي الغربي لمصر|شاهد


و المشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية، وهذا بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

 

ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه، خمسون مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجستية.

الشباب والرياضة التعليم العالي التربية والتعليم البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

قفزة جديدة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

قرار عاجل من الصحة يحدد المسئول عن إعطاء الحقن بالصيدليات

ترشيحاتنا

بيان عاجل في مجلس النواب بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء

جوائز تصل لـ20 مليون جنيه.. إعلان أسماء الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

القوات المسلحة العراقية تعلن السيطرة على "الخط الصفري" مع تركيا وإيران

بورصة السيارات .. زيادة في أسعار مرسيدس A-Class

مياه القاهرة تشارك فى اليوم العالمي للتطوع للتوعية بترشيد الاستهلاك

بدء فعاليات المشروع الوطني للقراءة بالإعلان عن أسماء الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

بالطبل والزغاريد.. لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة| إيه الحكاية؟

مرعب.. لحظة سحل مريض صيني لرفضه الحجر الصحي..فيديو

الظاهرة وصلت إلى البط.. فيديو عجيب لأسراب تدور عكس عقارب الساعة

فيديو

دخل في محل عصير.. تفاصيل واقعة أتوبيس عزبة النخل

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

اﻟﻤﺰﻳﺪ