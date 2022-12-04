بدء فعاليات المشروع الوطني للقراءة بالإعلان عن أسماء الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة

يعلن اليوم المشروع الوطنى للقراءة، التابع لمؤسسة البحث العلمي، عن أسماء الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة، البالغ عددهم 40 فائزاً فى الأبعاد الثلاثة للمشروع.

وبدأت فعاليات إعلان الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة البالغ عددهم ٤٠ فائزا ضمن ١٢ مليون مشارك بحضور وكيل الأزهر الشريف ورئيس مؤسسة البحث العلمي ونخبة من قيادات الميدان التربوي التعليم العالي والثقافة والإعلام.

انطلق المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية؛ إذ تتمثل رسالته في إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع، ويسهم المشروع الوطني للقراءة في تصدر شبابنا وأطفالنا ثقافيًّا من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة. وذلك وفق خطة عشرية تتوافق مع رؤية مصر 2030.



و المشروع الوطني للقراءة هو مشروع تنافسي مستدام، يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، والتي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، فضلاً عن الحفاظ على اللغة العربية، وهذا بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

ويستمر المشروع لمدة عشرة أعوام وفق خطة عشرية أولية تبلغ قيمة دعمها نصف مليار جنيه، خمسون مليون جنيه كل عام لجوائز الفائزين والخدمات اللوجستية.