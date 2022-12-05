مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

انخفضت أسعار الزيت في الأسواق لأول مرة منذ شهور بعد الحرب الروسية الاوكرانية التي دفعت بأسعار زيوت الطعام إلى مستويات قياسية.

تراجع 52 جنيها

وقررت كبرى الشركات المنتجة للزيوت في مصر، خفض أسعار الزيت والسمن لجميع العبوات، بنسب تتراوح بين 5 جنيهات وحتى 52 جنيها، وذلك على خلفية تراجع أسعار المواد الغذائية عالمياً للشهر الثامن في نوفمبر ، ومنها الزيت.

هبوط عالمي

وبحسب مؤشر الأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية، فإن الأسعار عالمياً تواصل تراجع أسعار المواد الغذائية والذي يمنح إشارة إلى أن الضغوط التضخمية قد تنحسر، إذ هبط مؤشر الأمم المتحدة لأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1% في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير الماضي.

وفي مصر خفضت إحدى الشركات الكبرى لإنتاج الزيوت والسمن أسعارها، من 15 إلى 20 % على جميع المنتجات والتي تشمل الزيوت والسمن النباتي.

40 جنيها بدلا من 45

ويرصد صدى البلد قائمة الأسعار الجديدة لزيوت الطعام بعد تراجعها الشهر الحالي لغالبية الشركات:

- تراجع سعر الزيت 1 لتر إلى مستوى 40 جنيها بدلا من 45 جنيها لأسعار شهر ديسمبر وسجل سعر الكرتونة للمستهلك 12 عبوة نحو 456 جنيها.

- تراجع سعر الزيت 0.700 لتر إلى مستوى 30 جنيها بدلا من 32 جنيها، ويسجل سعر كرتونة الزيت للمستهلك 332 جنيه للمستهلك عدد 12 عبوة.

- هبط سعر عبوة عباد 0.8 لتر إلى 44 جنيها للعبوة بدلا من 49 جنيها بتراجع 5 جنيهات للتر.

- تراجع زيت عباد 1.6 لتر إلى 80 جنيها للعبوة بدلا من 90 جنيها.

- تراجع زيت عباد 2.2 لتر لنحو 110 جنيهات للعبوة بدلا من 125 جينها.

- تراجع زيت عباد 5 لتر لنحو 250 جنيها للعبوة بدلا من 275 جنيها.

-وتراجع زيت عباد 10 لتر لنحو 498 جنيها للعبوة للمستهلك بدلا من 550.

- كما تم خفض أسعار عبوات السمن مختلف الأحجام والأنواع

يذكر أن أسعار الزيت ارتفعت بشكل كبير في السوق، ووصل حجم الزيادة منذ منتصف العام الجاري حتى نهاية نوفمبر بنسبة تخطت 50% في كل الأنواع ، إذ ارتفع سعر عبوات زيت الذرة 800 مل، إلى 62 جنيها بدلًا من 38 جنيهًا.

وفي الصور التالية قائمة أسعار الزيوت والسمن الجديدة :

اسعار الزيوت

اسعار الزيوت

اسعار الزيوت