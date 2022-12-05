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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدام ناري .. موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم بـ قمة دوري اليد

الأهلي والزمالك كرة
الأهلي والزمالك كرة اليد

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، مواجهة نارية وقمة قوية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات بطولة دوري كرة اليد.

وتقام المباراة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ويحتل المارد الأحمر وصافة الترتيب برصيد 44 نقطة من الفوز في 14 مواجهة والتعادل في لقاء وحيد أمام هليوبوليس.

فيما يمتلك الفارس الأبيض 43 نقطة من الفوز في 14 مباراة والخسارة في مواجهة وحيدة أمام سبورتنج السكندري.

ويأتي لقاء اليوم في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركة القطبين في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والتي أقيمت بتونس نهاية سبتمبر الماضي.

ويسعى الفريق الأول لكرة اليد بالأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويعقد الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل إنطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وقد شهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيراً من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية استعدادا للمباراة.

اما فيما بخص القلعة البيضاء فنفس الامر ينطبق هنا ايضا ويامل الفريق في تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات.

وحرص ماتيو جارالدا المشرف علي الإدارة الفنية للزمالك علي تجهيز اللاعبين فنيًا ومعنويًا للقاء وطالبهم بتحقيق الفوز.
 

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