قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم2022.. اعرف التردد

تتوجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم نحو قطر، لمتابعة مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فى دور الـ16 من منافسات مسابقة كأس العالم قطر 2022.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 لكأس العالم قطر 2022، على ملعب (974).

ويسعى منتخب البرازيل لمواصلة حلمه نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب عن خزائنه منذ 20 عاما.

ويعاني منتخب السامبا من غياب 5 نجوم بسبب الإصابة، حيث كانت البداية مع أبرز نجومه نيمار، الذي تعرض لالتواء في كاحل القدم في بداية لقاءات البرازيل بالبطولة أمام منتخب صربيا، مما تسبب في غيابه عن مباراتي الفريق الأخيرتين بمرحلة المجموعات، بالإضافة إلى دانييلو وأليكس ساندرو من إصابة حرمتهما من اللعب أمام الكاميرون، في آخر مباريات البرازيل بدور المجموعات، والتي شهدت إصابتين بالغتين في الركبة لكل من جابرييل جيسوس وأليكس تيليس، ليضطرا لعدم استكمال اللقاء.

ورغم تصدره ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، إلا أن أداء المنتخب البرازيلي لم يكن مقنعا بما فيه الكفاية خلال مرحلة المجموعات، حيث افتتح مشواره في البطولة بالفوز 2-0 على صربيا، قبل أن يتغلب 1-0 على سويسرا بصعوبة بالغة في الجولة التالية.

وعقب ضمانه التأهل لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة في الجولة الثانية، تلقى منتخب البرازيل هزيمة مباغتة 1-0 أمام منتخب الكاميرون في ختام لقاءاته بالدور الأول، لينال الخسارة الأولى في تاريخه أمام أحد المنتخبات الأفريقية بكأس العالم.

موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فى كأس العالم 2022

تحدد موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ، ليقام اليوم الأثنين 5-12-2022 على أرض ملعب ستاد 974 عند التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتأهل المنتخب البرازيلي إلى ثمن النهائي عقب تصدر المجموعة السابعة على حساب سويسرا بينما حصدت كوريا الجنوبية مقعد الوصافة من المجموعة الثامنة خلف البرتغال المتصدرة.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية فى كأس العالم 2022 مونديال قطر



وأعلنت بعض القنوات المفتوحة أنها ستنقل مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مناطق متعددة من العالم، بخلاف قنوات beIn Sports التى تملك حق البث فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

ونستعرض فيما يلي بعضًا من القنوات الأخري المفتوحة القنوات الناقلة المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية اليوم في دور 16 من كأس العالم fifa قطر ٢٠٢٢™ .

القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022



وتوجد 3 قنوات مفتوحة أعلنت عن نقل مباريات كأس العالم قطر 2022 ويمكن متابعة مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية اليوم من خلالها وهي كما يلي:

تردد قناة RZR المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

القمر الصناعي: استرا 4 شرق

التردد: 12736

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:5000

تردد قناة tvt المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرقًا

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

تردد قناة trt1 المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

القمر: تركسات 42 شرقًا

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000