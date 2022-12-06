أخبار الفن.. بسنت شوقي تكشف تفاصيل تعاونها مع علي ربيع في مسلسله الجديد.. وبلقيس تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

يستعد كل من لؤي وريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا بالرياض وبالتحديد يوم ١٠ من شهر ديسمبر الحالي. حفل لؤي وريهام عبد الحكيم

أحيت المطربة بلقيس مساء أمس الأثنين حفلاً غنائيا على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الثانية، وسط حضور عدد كبير من وراد المهرجان.

أعلن المؤلف أحمد عبد الوهاب عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمد عبد العزيز ومصطفى خاطر. ونشر أحمد عبد الوهاب صورة من أول حلقة من الجزء الجديد على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها: بسم الله توكلنا على الله الجزء الثاني من البيت بيتي.

أكدت الفنانة بسنت شوقي أنها تستأنف اليوم تصوير دورها فى مسلسله النص التاني مع الفنان على ربيع فى مسلسل يتم عرضه خارج موسم رمضان القادم. وأضافت بسنت شوقي فى تصريح خاص لصدى البلد أنها صورت مشهدا واحد حتى الآن أمام على ربيع، ثم أوقفت التصوير؛ بسبب سفرها إلى مهرجان البحر الأحمر وحضور فعالياته.

بحضور أغلب فريق العمل، شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عرض الفيلم الجزائري “الاخيرة” ضمن مسابقته الرسمية، بعد أن تلقى دعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي.

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل ولد أمه، البرومو الرسمي له عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب استعدادا لعرضه يوم الخميس المقبل. مسلسل ولد أمه بطولة الفنانة سوسن بدر بالإضافة إلى مجموعة كبير من النجوم العرب والخليج وعلى رأسهم محمود بوشهري وحبيب غلوم وأحمد السمان وأحلام حسن ومن تأليف فهد العليوة وإخراج حسين دشتي.

أيام قليلة تفصلنا عن موسم رأس السنة الجديدة وهو موسم استثنائى، لطرح العديد من الأفلام السينمائية بجانب الحفلات التى أشتهر بها هذا الموسم، فهناك العديد من شركات الإنتاج يفضلون طرح أعمالهم فى موسم رأس السنة، فيما يفضل أخرون تأجيلها لموسم عيد الفطر وفي السطور القادمة نرصد لكم أهم الأعمال التى من المفترض أن يتم طرحها مع نهاية الشهر الحالي.