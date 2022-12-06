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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. بسنت شوقي تكشف تفاصيل تعاونها مع علي ربيع في مسلسله الجديد.. وبلقيس تحيي حفلا على هامش مهرجان البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

لؤي وريهام عبدالحكيم يقدمان حفلا بموسم الرياض.. طرح التذاكر اليوم

 

يستعد كل من لؤي وريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا بالرياض وبالتحديد يوم ١٠ من شهر ديسمبر الحالي. حفل لؤي وريهام عبد الحكيم

 

بلقيس تحيي حفلا غنائيا على هامش مهرجان البحر الأحمر.. صور

 

أحيت المطربة بلقيس مساء أمس الأثنين حفلاً غنائيا على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الثانية، وسط حضور عدد كبير من وراد المهرجان.

 

مؤلف مسلسل البيت بيتي يعلن بدء تصوير الجزء الثاني

 

أعلن المؤلف أحمد عبد الوهاب عن بدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل البيت بيتي بطولة كريم محمد عبد العزيز ومصطفى خاطر. ونشر أحمد عبد الوهاب صورة من أول حلقة من الجزء الجديد على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها: بسم الله توكلنا على الله الجزء الثاني من البيت بيتي.

 

بسنت شوقي تكشف تفاصيل تعاونها مع على ربيع في مسلسله الجديد

 

أكدت الفنانة بسنت شوقي أنها تستأنف اليوم تصوير دورها فى مسلسله النص التاني مع الفنان على ربيع فى مسلسل يتم عرضه خارج موسم رمضان القادم. وأضافت بسنت شوقي فى تصريح خاص لصدى البلد أنها صورت مشهدا واحد حتى الآن أمام على ربيع، ثم أوقفت التصوير؛ بسبب سفرها إلى مهرجان البحر الأحمر وحضور فعالياته.

 

عرض الفيلم الجزائري "الأخيرة" بمسابقة مهرجان البحر الأحمر بحضور صناعه.. صور

 

بحضور أغلب فريق العمل، شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عرض الفيلم الجزائري “الاخيرة” ضمن مسابقته الرسمية، بعد أن تلقى دعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي.

 

طرح البرومو الرسمي لـ مسلسل ولد أمه لـ سوسن بدر| فيديو

 

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل ولد أمه، البرومو الرسمي له عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب استعدادا لعرضه يوم الخميس المقبل. مسلسل ولد أمه بطولة الفنانة سوسن بدر بالإضافة إلى مجموعة كبير من النجوم العرب والخليج وعلى رأسهم محمود بوشهري وحبيب غلوم وأحمد السمان وأحلام حسن ومن تأليف فهد العليوة  وإخراج حسين دشتي.

 

أفلام موسم رأس السنة تشتعل.. روبي ويسرا اللوزي بجروب الماميز.. السبكي يعلن عن فيلمه الجديد.. والشركة العربية تنافس باتنين للإيجار

 

أيام قليلة تفصلنا عن موسم رأس السنة الجديدة وهو موسم استثنائى، لطرح العديد من الأفلام السينمائية بجانب الحفلات التى أشتهر بها هذا الموسم، فهناك العديد من شركات الإنتاج  يفضلون طرح أعمالهم  فى موسم رأس السنة، فيما يفضل أخرون تأجيلها لموسم عيد الفطر وفي السطور القادمة نرصد لكم أهم الأعمال التى من المفترض أن يتم طرحها مع نهاية الشهر الحالي.

 

اخبار الفن لؤي سوسن بدر بسنت شوقي مسلسل البيت بيتي

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