بسنت شوقي تكشف تفاصيل تعاونها مع على ربيع في مسلسله الجديد

أكدت الفنانة بسنت شوقي أنها تستأنف اليوم تصوير دورها فى مسلسله النص التاني مع الفنان على ربيع فى مسلسل يتم عرضه خارج موسم رمضان القادم.



وأضافت بسنت شوقي فى تصريح خاص لصدى البلد أنها صورت مشهدا واحد حتى الآن أمام على ربيع، ثم أوقفت التصوير؛ بسبب سفرها إلى مهرجان البحر الأحمر وحضور فعالياته.



وتابعت بسنت أنها تعود إلى الأعمال الكوميدية من خلال هذا العمل، وهي النوعية المفضلة لها والتى بدأت بها مشوار التمثيل حيث كان أول ظهور لها فى المسلسل الكوميدي نيللى وشيريهان.

بسنت شوقي تنتهى من تصوير مسلسل بنون

وانتهت بسنت شوقي مساء أمس الأثنين من تصوير آخر مشاهدها فى مسلسل بنون وهو المسلسل الذى تشارك فيه بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم هاني عادل ومحمود حجازي وهيا فياض ومن تأليف رفيق القاضي ومحمود محرم ومن إخراج أسد فولادكار.



بسنت شوقي تشارك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر

وحرصت بسنت شوقي على حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر بصحبة زوجها الفنان محمد فراج، وهو الحفل الذي حضره الكثير من نجوم الفن المصري والعربي وعلى رأسهم لبلبة، نيللي كريم، هالة صدقي، كريم فهمي، سلمى ابو ضيف، حسين فهمي، إيناس الدغيدي، شيكو، أحمد داود.