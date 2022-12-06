السفيرة المصرية بأوزبكستان تحتفى ببعثة السلاح بعد إنجاز كأس العالم

احتفلت السفيرة المصرية بأوزبكستان أميرة فهمي بأعضاء البعثة المصرية لمنتخب سلاح سيف المبارزة عقب انتهاء مشاركتهم بكأس العالم وحصاد ميدالية فردية وميدالية جماعية.

كما حرصت السفيرة على تواجدها مع البعثة المصرية خلال المنافسات لدعم وتحفيز اللاعبين.

وشكر المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيد سامي السفيرة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، قائلًا:" الشكر والثناء والتقدير لسيادة السفيرة /أميرة فهمى سفيرة جمهورية مصر العربية فى أوزبكستان لحفاوة الاستقبال والاحتفال بأعضاء البعثة المصرية للمنتخب القومى لسلاح سيف المبارزة".

وأضاف:"سيادتها تركت أثرا جميلا فى قلوب أبطالنا الرياضيين، لما بذلته من جهد ودعم ورعاية ومتابعة يومية ومرافقة المنتخب القومى خلال البطولة بالكامل".

وقد أحرز يوسف شامل الميدالية البرونزية في منافسات الفردي كما توج منتخب مصر المصنف الأول عالميًا بذهبية الفرق.

وضمت قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة للشباب كلًا من: "محمد ياسين، محمد السيد، محمود السيد، محمد جابر، أحمد سليم، بدر الدين الجزيري، إسلام أسامة ويوسف شامل ويقود المنتخب فنيًا المدير الفني لسلاح سيف المبارزة السيد سامي وأخصائي التأهيل وإصابات الملاعب أحمد عزت.