شئ واحد فقط يحدث لروسيا وستنتهي بعده حرب أوكرانيا.. توقعات صادمة

اعتبر موقع أستراليان ستراتيجيك بولسي إنستيتيوت في تقرير تحليلي له، إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا تعد أزمة عالمية بدون أدنى شك.

ذكر تقرير الموقع البحثي، إنه لم يستطع بوتين السماح لأوكرانيا برسم مسارها السياسي الخاص أو قبول هوية أوكرانية مستقلة.



وبالتالي ، فإن التدخل لا يتعلق فقط بمهاجمة دولة لدولة أخرى، بل يتعلق الأمر بتقويض النظام العالمي الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية لصالح نظام تمتلك فيه القوى العظمى مجالات نفوذ إمبريالية.

أكبر حرب بعد الحرب العالمية الثانية

هذه الحرب ، وهي الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ، أدت أيضًا إلى تباطؤ اقتصادي عالمي من غير المرجح أن ينحسر بسهوله، والحرب لم تنته بعد.

حققت القوات الأوكرانية نجاحات كبيرة في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك الهجوم المضاد حول خاركيف والانسحاب الروسي القسري من مدينة خيرسون.

كان أداء الجيش الروسي بشكل عام في الحرب أسوأ مما توقعه المحللون العسكريون الغربيون.

كما استهان بعض المحللين بالأوكرانيين ورغبتهم في القتال.

100 ألف و 100 ألف



لكن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة، فوفقًا لآخر التقديرات الأمريكية، قُتل أو جرح ما يقرب من 100000 جندي روسي و 100000 أوكراني منذ بدء الحرب الروسية.

والأهم من ذلك ، لا تزال أوكرانيا تعتمد على المساعدات العسكرية والاقتصادية الغربية، التي يأتي معظمها من الولايات المتحدة.

ولا يمكن لأوكرانيا أن تحافظ على نفسها بدون هذه المساعدة، وبوتين يعرف ذلك.

ولا يزال بوتين ملتزماً باستراتيجية حرب الاستنزاف واللعبة الطويلة المتمثلة في كسر الوحدة الغربية في أوكرانيا، وسنوات من القتال مع جارته.

ووقع بوتين الشهر الماضي مرسوما لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية للمعلومات المتعلقة بالتسجيل العسكري للمواطنين الروس والتي من المقرر أن تنطلق في 1 أبريل 2024.

يوضح ذلك، أنه يفكر في حرب لسنوات وليس لأشهر، وعلى العكس من ذلك، ففي حين أن هناك أدلة على أن حلفاء أوكرانيا الغربيين وصلوا إلى نقطة التعب فيما يتعلق بمخزوناتهم العسكرية وما هم على استعداد للقيام به، إلا أنهم لم ينشطوا قواعدهم الصناعية لتعويض هذا الواقع، و يدرك بوتين هذه الحقيقة أيضًا.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن غالبية الأمريكيين يواصلون دعم المساعدات لأوكرانيا.

خلافات قادمة في الكونجرس

لكن الخلافات الداخلية في الكونجرس ، سواء من أقلية من الجمهوريين الذين يسعون إلى خفض المساعدات لأوكرانيا ومن الديمقراطيين الذين يدعون للمشاركة الدبلوماسية مع روسيا، تشير إلى أن عملية الموافقة في العام المقبل على مساعدة الحكومة الأمريكية لأوكرانيا ستكون صعبة.

في هذه الأثناء ، يقال إن قطاع الطاقة الأوكراني على وشك الانهيار نتيجة حملة القصف الأخيرة التي شنتها روسيا باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع وصواريخ روسية.

ووفق ذلك، يقول محللون إن خسارة روسيا الحاسمة في ساحة المعركة هي وحدها التي ستنهي هذا الصراع بالكامل، لأن أوكرانيا لن تهزم روسيا الآن.

ومن المرجح أن تتم تسوية الحرب في نهاية المطاف من خلال الدبلوماسية، ولكن ما لم تخضع روسيا لعملية حساب داخلي أساسي مع نفسها، فلن تتخلى النخب الروسية عن زخمها للسيطرة على أوكرانيا.

