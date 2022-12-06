مواعيد وشروط التقديم لـ وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة.. تفاصيل

يسعى العديد من الشباب إلى إيجاد فرص عمل برواتب مجزية، وعليه أعلن مجلس الدولة عن وظائف شاغرة تعد بمثابة فرصة للشباب الخريجين والتى بدا التقديم عليها منذ بداية الأسبوع وتستمر حتي 19 ديسمبر.

فرص عمل مجلس الدولة

فرص عمل مميزة أعلن عنها مجلس الدولة وذاك للخريجين الجدد، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، حيث تم تحديد يوم لكل طالب من الجامعات الحكومية.

وتتضمن إعلان فرص عمل مجلس الدولة يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، كما يتم تحديد يوم لتلقى التظلمات، ويكون من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 4 عصرا، وذلك بعد الإنتهاء من سحب الملفات من يوم 3 ديسمبر حتى 19 ديسمبر 2022.

موعد التقديم على فرص عمل مجلس الدولة

يقوم الراغبون في التقديم على فرص عمل مجلس الدولة، بالتوجه إلى مقر المجلس وتقديم المستندات المطلوبة بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، خلال الفترة من الاثنين 9 يناير 2023 حتى 25 يناير 2023.

شروط التعيين فى وظائف مجلس الدولة 2023

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد لمجلس الدولة دفعة 2022

- تتضمن الشروط يكون التقديم للطلاب من فئة الذكور والإناث من جميع الكليات المحددة.

- يشترط أن لا يقل التقدير التراكمي للطالب المتقدم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة عن جيد.

- يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة عن 30 سنة.

- تتضمن الشروط وجوب توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للمتقدم في لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

- اجتياز المقابلة والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

المستندات المطلوبه للتقديم

يتم سحب الملفات للتقديم فى التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في مقر مجلس الدولة فى الدقى فى 3 شارع عصام الدالى كما يشترط سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة فى بنوك التالية «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة» ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويشترط لسحب الملفات تحضير صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.