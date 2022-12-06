عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواعيد وشروط التقديم لـ وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة.. تفاصيل

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يسعى العديد من الشباب إلى إيجاد   فرص عمل برواتب مجزية، وعليه أعلن مجلس الدولة عن وظائف شاغرة تعد بمثابة فرصة للشباب الخريجين والتى بدا التقديم عليها منذ بداية الأسبوع وتستمر حتي 19 ديسمبر.

فرص عمل مجلس الدولة

   فرص عمل مميزة أعلن عنها مجلس الدولة وذاك للخريجين الجدد، من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، حيث تم تحديد يوم لكل طالب من الجامعات الحكومية.

txt

فرص عمل جديدة براتب يتجاوز 4000 جنيه.. اعرف الشروط والمزايا والتفاصيل

txt

برلمانية تطالب بتوفير فرص عمل جديدة للقضاء على ظاهرة التسول

وتتضمن إعلان فرص عمل مجلس الدولة يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، كما يتم تحديد يوم لتلقى التظلمات، ويكون من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 4 عصرا، وذلك بعد الإنتهاء من سحب الملفات من يوم 3 ديسمبر حتى 19 ديسمبر 2022.

موعد التقديم على فرص عمل مجلس الدولة

يقوم الراغبون في التقديم على فرص عمل مجلس الدولة، بالتوجه إلى مقر المجلس وتقديم المستندات المطلوبة بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، خلال الفترة من الاثنين 9 يناير 2023 حتى 25 يناير 2023.

شروط التعيين فى وظائف مجلس الدولة 2023

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد لمجلس الدولة دفعة 2022

- تتضمن الشروط يكون التقديم للطلاب من فئة الذكور والإناث من جميع الكليات المحددة.

- يشترط أن لا يقل التقدير التراكمي للطالب المتقدم في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة عن جيد.

- يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة عن 30 سنة.

-  تتضمن الشروط وجوب توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة للمتقدم في لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

-  اجتياز المقابلة والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

المستندات المطلوبه للتقديم

يتم سحب الملفات للتقديم فى التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة في مقر مجلس الدولة فى الدقى فى 3 شارع عصام الدالى كما  يشترط سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة فى بنوك التالية «الأهلى المصرى، مصر، القاهرة» ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

txt

فرص عمل جديدة براتب يتجاوز 4000 جنيه.. اعرف الشروط والمزايا والتفاصيل

txt

برلمانية تطالب بتوفير فرص عمل جديدة للقضاء على ظاهرة التسول

ويشترط لسحب الملفات تحضير صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى مع إحضار الأصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

مجلس الدولة شروط وظائف مجلس الدولة فرص عمل فرص عمل مجلس الدولة شروط فرص عمل مجلس الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

يؤدي الكوارث ..هيئة الدواء تحذر من استعمال أدوية السكر لخفض الوزن وعلاج السمنة

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

تصل لـ 305 جنيهات .. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

موضوعات متعلقة

فرص عمل جديدة براتب يتجاوز 4000 جنيه.. اعرف الشروط والمزايا والتفاصيل

برلمانية تطالب بتوفير فرص عمل جديدة للقضاء على ظاهرة التسول

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية

السيسي يستقبل مالك لورسن الألمانية لبحث التعاون في تأهيل الترسانات البحرية على مستوى الجمهورية

مأساة فى حلب..مدرعة تركية تدهس عجوز سورية وحفيدتها

إسرائيل على فوهة بركان.. أزمات في الجيش والقضاء ودعوات للتظاهر ضد الحكومة

كأس العالم 2022.. إنريكي يعلن تشكيل إسبانيا لمواجهة المغرب في دور الـ16

مواعيد وشروط التقديم لـ وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتقلد هند عاكف .. جوليا روبرتس ترتدي فستان مرصع بصور نجم شهير

رسالة طالب بكلية الطب لدكتور مادة التشريح تبكي رواد السوشيال ميديا

الأشعة كشفت الحقيقة.. إستخراج موبايل من بطن شاب مسجون ابتلعه منذ شهرين بالمنصورة

الزعل بيكسر القلب ويسبب سكتة قلبية .. جمال شعبان يكشف الحقيقة

فيديو

تسجيلات واعترافات فضحت المديرة.. تطورات التعدي على تلاميذ بحضانة إسكندرية

بشرى حول الأرز قريبا.. سعر الكيلو الحر يسجل 17 جنيها

ماس كهربائي .. ماذا حدث في حريق شقة المنتزه| فيديو جراف

المغرب يتحدى إسبانيا في مواجهة بين الأسود والثيران.. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ