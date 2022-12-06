عربية سمارا مستعملة بـ 35 ألف جنيه فقط

لم تعد أحلام الرفاهية في إمتلاك السيارات ذات الإمكانات التكنولوجية المتطورة وحديثة الصنع هي التي تهم المواطنين الآن، خاصة في ظاهرة الإرتفاع الجنوني في أسعار السيارات في وقتنا الحالي، حيث ذهب الكثير إلى السوق المستعملة لتوفير سيارة اعتمادية اقتصادية تؤدي الغرض اليومي لقضاء حاجات ممتلكيها، فتحول إنتباه المصريين للبحث عن السيارات العالقة بذكرياتهم وكان لها تأثير كبير في حياتهم كالسيارة لادا سمارا 1991.



وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، جاء عرض على السيارة لادا سمارا موديل 1991 بـ 35 ألف جنيه.

لادا سمارا موديل 1991

جاءت السيارة لادا سمارا موديل 1991 بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 77 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 5 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة 7.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

لادا سمارا موديل 1991

أما عن المقصورة الداخلية لـلسيارة لادا سمارا موديل 1991، فهي تتسم بمساحة داخلية رحبة ومريحة، فهي سيارة مناسبة للأسر الصغيرة حيث تتسع لعدد خمسة ركاب اثنين في المقاعد الأمامية وثلاثة في المقعد الخلفي، و مزودة بعدادات قراءة مبسطة، وعجلة قيادة إعتيادية، وتحتوي على زجاج كهربائي وقفل مركزي.

لادا سمارا موديل 1991

وبحسب مالك السيارة تبلغ قراءة عداد لادا سمارا موديل 1991 أكثر من 300 ألف كيلو متر، كما أنها تعرضت من قبل لدهان خارجي للتجديد، ومن الداخل تم تغيير بطاريتها بأخرى جديدة وبحالة جيدة.