بعد تألقه أمام إسبانيا.. روجينا عن ياسين بونو :بطل قلوب الوطن العربي

أشادت الفنانة روجينا بالحارس المغربى ياسين بونو بعدما قدم اداء مشرف بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت فريقة بإسبانيا ليقود منتخب بلاده للتأهل للدور ربع النهائى من كأس العالم للمرة الأولى فى التاريخ.



ونشرت روجينا صورة للحارس ياسين بونو عبر حسابها عبر انستجرام و علقت قائلة: بطل ابطال قلوب الوطن العربي ، احسنت احسنت ربنا يحرسك.

وحقق منتخب المغرب الفوز على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح فى المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر والمستمرة حتى 18 ديسمبر الجاري.