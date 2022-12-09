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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المشرف على محور أبو ذكرى يشكر جامعة الإسكندرية.. فيديو

عبد السلام محمد سالم
عبد السلام محمد سالم

أكد الدكتور عبد السلام محمد سالم المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكرى، أنه يرغب أن يوجه الشكر لـ جامعة الإسكندرية على ما قامت به فى هذا المحور، فهم المشرفون والمنفذون. 

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وأضاف المشرف على تنفيذ محور المشير أبو ذكرى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنه كان يتابع الجميع بعد بدء المشروع بثلاث أشهر، وذلك بناء على تعليمات القيادة السياسية.  


ولفت إلى أنه كان يتواجد فى الموقع مرة فى الشهر، وكان يتابع كل شئ حتى خرج هذا المحور بذلك الشكل، موضحا أن المشروع واجه مشكلة هبوط التربة وتم التغلب عليها.  


وأشار إلى أن المحور تحول من 6 لـ 18 حارة، وأن المشكلة كانت فى تماشى الطريق القديم مع الطريق الجديد، لأن الأرض القديم مبنى عليها المحور القديم من 20 عامًا، وأن يكون هناك هبوط فى الطريق الجديد، لأن هناك فارق بين التربة القديم والجديدة، وأنه تم علاج ذلك.

وأوضح أن الطريق يحتاج صيانة دورية مثل أى طريق، ولا توجد أى مشكلات، مضيفا: "الإسكندرية عانت من الزحام المروري وهذه كانت بداية فكرة إنشاء المحور الجديد للمساهمة فى إنهاء هذه الأزمة".

 


 

المشير أبو ذكرى جامعة الإسكندرية الطريق الجديد هبة ماهر الاسكندرية

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