استقبال 30 ألف زائر من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات بـ حديقة الحيوان اليوم

أكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور محمد رجائي أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت اليوم الجمعة أكثر من 30 ألف زائر من المواطنين ورحلات المدارس والجامعات.



وقال رجائي - في تصريح صحفي اليوم - إن حديقة حيوان الجيزة تواصل استقبال رحلات المدارس والجامعات وزائريها للاستمتاع بوسائل الترفيه الجديدة، مشيرا إلى أن سعر تذكرة الدخول خمسة جنيهات فقط.



وأضاف أن حديقة الحيوان شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، نتيجة للدعم الذي يقدمه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، لافتا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالنظافة رغم استقبال الحديقة آلاف الزائرين يوميا.



وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أنه تم توفير استراحات للجمهور، كما تم إضافة وسائل ترفيه جديدة مثل حديقة الأطفال، والتي تشهد إقبالا كبيرا لأنها توفر للأطفال فرصة التفاعل مباشرة واللعب مع الحيوانات الأليفة والتصوير معها، وأيضا مدينة الملاهي والعربات الكهربائية المتكاملة والبدالات النهرية، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة، وتضفي نوعا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، موضحا أن البدالات النهرية مجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة.



وعلى صعيد الحياة البرية، قال الدكتور رجائي إنه تم استقدام حيوانات جديدة بنظام البدل بالحيوانات التي يوجد بها فائض لدينا، ودون تحميل موازنة الدولة جنيها واحدا، وأيضا بالاعتماد على خطة الإكثار التي نفذتها الحديقة بأسلوب مبتكر، حيث تم استقدام الدب الروسي والزراف والمها العربي (نوع من الظباء) لأول مرة داخل الحديقة، وبعض الأنواع النادرة من الزواحف، كما تم توفير عربات كهربائية "جولف كار" للقيام برحلة داخل الحديقة للجمهور بنظام التأجير لمدة ساعة ونصف الساعة لزيارة كل مواقع الحديقة.