الشغلانة مرهقة.. سر خوف نسرين أمين على ابنتها من دخول مجال التمثيل

تعتبر الفنانة نسرين امين من الفنانات ذات الشعبية العالية التي تتمتع بمحبة كبيرة لدى الجمهور، إذ أنها صاحبة حس كوميدي فكاهي خلق لها مكانة خاصة في قلوب الجماهير، وعلى الرغم من جماهيريتها الواسعة إلا أنها تخاف كثيرًا من فكرة دخول ابنتها عالم الفن والتمثيل.

تساءل الكثير من متابعي الفنانة نسرين أمين على سبب خوفها على ابنتها من دخول عالم الفن، على الرغم من كونها فنانة محبوبة من الجماهير وصاحبة حس فكاهي مميز، فما سبب قلقها؟…

لماذا تخاف نسرين أمين على ابنتها من دخول الفن؟

على الرغم من تشجيع والد الفنانة نسرين أمين لها، وابنتها في بدايتها الفنية، وفخر والدها بها، إلا أنها تخشى كثيرًا دخول ابنتها نفس المجال في وقت لاحق، موضحة في إحدى اللقاءات التليفزيونية: « لما بدأت في الفن والدي وبنتي كانوا بيشجعوني، ووالدي كان فخور بيا، وأنا لو بنتي قالتلي إنها هتمثل انا هخاف عليها لأن الشغلانة مرهقة وفيه ضريبة كبيرة».

ابنة الفنانة نسرين أمين

تبلغ أمينه أبنة الفنانة نسرين امين من العمر 19 عام، وهي تدرس الحقوق، لكونها تحب مجال المحاماة، على الرغم من كون كل العائلة درسوا الهندسة.

أحدث أعمال نسرين أمين الفنية

انتهت الفنانة نسرين أمين، من تصوير مشاهدها في أحدث أفلامها، وهو فيلم «الرهبة»، حيث تلعب خلال الفيلم دور مطربة شعبية تحاول جاهدة أن تسعى للنجومية في إطار كوميدي تشويقي، مشاركة في هذا الفيلم مع الفنان احمد الفيشاوي الذي يمر بالعديد من التحولات داخل إطار أحداث الفيلم.

يشارك في بطولة فيلم الرهبة عدد من ألمع النجوم منهم « نسرين امين، احمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، سما إبراهيم»، والفيلم من تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.

تستعد الفنانة نسرين أمين حاليًا للمشاركة في بطولة مسلسل «حرب الجبالي»، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات المكونة من 45 حلقة، والمقرر تصويره في لبنان عاصمة بيروت، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي.

يشارك في بطولة مسلسل حرب الجبالي، عدد من نجوم الفن منهم « أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، أحمد خالد صالح»، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.