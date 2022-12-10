أخبار الرياضة| موعد مباراة المغرب وفرنسا.. وحقيقة اعتزال رونالدو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:
موعد مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022
نجح منتخب فرنسا في الفوز على نظيره إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
فرنسا تفوز على إنجلترا 2 /1 وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم
نجح منتخب فرنسا في الفوز على نظيره إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا
تداول عدد كبير من رواد الفيس بوك منشورا منسوب لمجلة ليكيب الفرنسية، يؤكد فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزا لكرة القدم عقب الهزيمة أمام المغرب ووداع كأس العالم 2022 في قطر.
مكسب مالي خرافي لـ المغرب بعد التأهل للمربع الذهبي في كأس العالم
ضمن المنتخب المغربي الحصول على ما يقرب من 25 مليون دولار بعد التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس العالم قطر 2022 عقب الإطاحة بمنتخب البرتغال من دور ربع النهائي.
ياسين بونو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال بكأس العالم
فاز ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال، في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.
أول تعليق من الركراكي بعد تأهل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم
علق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على تأهل منتخب بلاده إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
إنجاز عربي تاريخي .. إحصائية مرعبة لـ منتخب المغرب في كأس العالم
حقق منتخب المغرب، إنجازا تاريخيا عالميا، في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر، عقب التأهل إلى دور نصف النهائي.