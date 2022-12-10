أخبار الرياضة| موعد مباراة المغرب وفرنسا.. وحقيقة اعتزال رونالدو

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

نجح منتخب فرنسا في الفوز على نظيره إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

نجح منتخب فرنسا في الفوز على نظيره إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

تداول عدد كبير من رواد الفيس بوك منشورا منسوب لمجلة ليكيب الفرنسية، يؤكد فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزا لكرة القدم عقب الهزيمة أمام المغرب ووداع كأس العالم 2022 في قطر.

ضمن المنتخب المغربي الحصول على ما يقرب من 25 مليون دولار بعد التأهل للمربع الذهبي لبطولة كأس العالم قطر 2022 عقب الإطاحة بمنتخب البرتغال من دور ربع النهائي.

فاز ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب والبرتغال، في ربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

علق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على تأهل منتخب بلاده إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

حقق منتخب المغرب، إنجازا تاريخيا عالميا، في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في دولة قطر، عقب التأهل إلى دور نصف النهائي.