عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. ختام أيام قرطاج المسرحية وحمزة نمرة يطلق أحدث ألبوماته

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها…

 

أيمن بهجت قمر يعلن عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة في القاهرة

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر من خلال حسابه على فيسبوك عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة للفنان أحمد السقا في القاهرة، بعد عرضها في موسم الرياض.
 

تكريم اسم محمد عبد الوهاب.. ريهام عبد الحكيم تتألق في موسم الرياض

أحيا لؤي وريهام عبد الحكيم حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

 

تكريم يسري نصر الله وماريان خوري.. تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF، عن دورته الرابعة 2022 والتى تعد الأولى دولياً من حيث المشاركة، فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2022 بقاعة الإبداع الفنى وسينما الهناجر وسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة، وحفلتى الافتتاح والختام بالمسرح الصغير.
 

مغامرة موسيقية.. حمزة نمرة: «لاونج» يعيد إحياء فكر الألبومات الموسيقية

أطلق الفنان حمزة نمرة أجدد ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات صدرت جميعها دفعة واحدة على مختلف المنصات الرقمية العالمية.

 

تكريم فاطمة بن سعيدان.. ختام أيام قرطاج المسرحية الـ23 بشعار برشا محبة

بعد سلسلة عروض من أكثر من عشرين دولة قدمت تجاربها المسرحية في أيام قرطاج المسرحية، أسدل الستار أمس السبت، على الدورة الثالثة والعشرين لهذه التظاهرة المسرحية العريقة التي جاءت هذه السنة تحت شعار "برشا محبة".

اخبار الفن وزارة الثقافة المملكة العربية السعودية احمد السقا السعودية محمد عبد الوهاب الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

سعر الذهب في الكويت اليوم 11-12-2022

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

موضوعات متعلقة

تكريم فاطمة بن سعيدان.. ختام أيام قرطاج المسرحية الـ23 بشعار برشا محبة

أيمن بهجت قمر يعلن عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة في القاهرة

تكريم اسم محمد عبد الوهاب.. ريهام عبد الحكيم تتألق في موسم الرياض

مغامرة موسيقية.. حمزة نمرة: «لاونج» يعيد إحياء فكر الألبومات الموسيقية

ركين سعد: أصور السفاح.. وأنتظر أزمة منتصف العمر

المركز القومي للسينما يشهد عرض 3 أفلام.. غداً

بعد غد..تفاصيل حفلات عمر خيرت في دار الأوبرا

بعد تعافيها.. تفاصيل حفل أنغام في الكويت

ترشيحاتنا

وزير الصحة: شركة متخصصة لتصدير وتسويق الأدوية والأنسولين المصري

أنفجارات عنيفة تهز محافظة خيرسون في أوكرانيا

بداية من اليوم.. السماح بتقديم الشيشة بعد ترخيصها بـ 10 آلاف جنيه

الأهلي يكشف عن الراعي الثالث لفريق الكرة.. اليوم

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

القوات الأوكرانية تقصف أحياء دونيتسك بـ 20 صاروخا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتقليل المخاطر.. 6 أطعمة غنية بالبروتين مفيدة لمرضى السكري

متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

ارتعاش العين مؤشر لثلاثة أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ