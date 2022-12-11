أخبار الفن.. ختام أيام قرطاج المسرحية وحمزة نمرة يطلق أحدث ألبوماته

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها…

أيمن بهجت قمر يعلن عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة في القاهرة

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر من خلال حسابه على فيسبوك عن عرض مسرحية سيدتي الجميلة للفنان أحمد السقا في القاهرة، بعد عرضها في موسم الرياض.



تكريم اسم محمد عبد الوهاب.. ريهام عبد الحكيم تتألق في موسم الرياض

أحيا لؤي وريهام عبد الحكيم حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

تكريم يسري نصر الله وماريان خوري.. تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير CISFF، عن دورته الرابعة 2022 والتى تعد الأولى دولياً من حيث المشاركة، فى الفترة من 17 إلى 22 ديسمبر 2022 بقاعة الإبداع الفنى وسينما الهناجر وسينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة، وحفلتى الافتتاح والختام بالمسرح الصغير.



مغامرة موسيقية.. حمزة نمرة: «لاونج» يعيد إحياء فكر الألبومات الموسيقية

أطلق الفنان حمزة نمرة أجدد ألبوماته الموسيقية "نمرة لاونج"، يضم 8 أغنيات صدرت جميعها دفعة واحدة على مختلف المنصات الرقمية العالمية.

تكريم فاطمة بن سعيدان.. ختام أيام قرطاج المسرحية الـ23 بشعار برشا محبة

بعد سلسلة عروض من أكثر من عشرين دولة قدمت تجاربها المسرحية في أيام قرطاج المسرحية، أسدل الستار أمس السبت، على الدورة الثالثة والعشرين لهذه التظاهرة المسرحية العريقة التي جاءت هذه السنة تحت شعار "برشا محبة".