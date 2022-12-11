عقوبة فتح محل بدون تراخيص بحسب القانون الجديد .. تعرف عليها

كشف الدكتور محمد الفيومي ، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، أن عقوبة فتح محل بدون تراخيص تصل الى الحبس والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون المحال العامة الجديد ، مشيرا إلى أن المحلات داخل المولات تخضع لقانون المحال العامة الجديد.

وأضاف محمد الفيومي ، خلال حواره مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج "مصر جديدة " المذاع على قناة " etc" اليوم الأحد ، أن بحسب قانون المحال العامة الجديد تم وضعه للتسهيل على الأفراد، حيث سيتم ضم من 4 لـ 5 مليون منشأة غير مرخصين، مشيرا إلى أنه تم حصر الأنشطة في 316 نشاط وتم وضع اشتراطات تخص كل نشاط على حدا .

قانون المحال العامة الجديد

وأشار الدكتور محمد الفيومي ، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، إلى أن قانون المحال العامة الجديد حدد المدة التي يتم فيها إصدار الترخيص وهي بحد أقصى 90 يوم وهذا ما يميزه عن القانون السابق، لافتا الى أنه خلال الـ 60 يوم الأولى يقوم مركز بالرد على مواطنين ويخبرهم إذا تم القبول أم لا.

وعقب الدكتور محمد الفيومي ، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، أن “ في اليوم الـ 61 الرخصة تطلع و ده بقوة القانون والموضوع ده جديد ولأول مرة في التشريع المصري”.



