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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: قانون المحال العامة لصالح المواطن والدولة والمجالس النيابية هدفها الصالح العام.. فيديو

عمرو درويش
عمرو درويش

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة لصالح المواطن والدولة والمجالس النيابية هدفها الصالح العام.

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وأضاف  النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "قانون المحال العامة جاء استكمالاً لإجراءات كانت تتم في الفترة الماضية".

 

وأوضح: "الغرض من القانون إدخال اقتصاد موازي غير موجود وغير مرئ للدولة وإدخاله في الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بـ316 نشاط متعلق بالأنشطة الاقتصادية".

 

وأشار: "من ضمن العديد من التسهيلات داخل هذا القانون هو إقامة الشباك الواحد للتراخيص، موضحا أن قانون المحال العامة يهدف لمواجهة أنشطة الاقتصاد غير الرسمي".

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