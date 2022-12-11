هنخلي الوزراء يعدل.. العليا لتراخيص المحال تزف بشرى عن شرط الموافقة الأمنية

رد الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على سؤال بشأن الاشتراطات المطلوبة لفتح المحال، وخاصة الموافقة الأمنية.

وأضاف محمد الفيومي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن هناك أنشطة تحتاج لموافقة أمنية مثل محال بيع السلاح، وباقي المحال العادية أعتقد أن هذا الشرط يحتاج لتعديل لها، وهذه النقطة تعديلها سهل، وهذا البند جاء بقرار وزاري.

وتابع الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هذا البند ليس موجودا في القانون الجديد وهذا قرار وزاري يحتاج تعديل فقط، و نخلي رئيس الوزراء يعدل هذا القرار.

عقوبة فتح محل بدون تراخيص تصل إلى الحبس



وأكمل المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن هناك عقوبة فتح محل بدون ترخيص تصل إلى الحبس والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون المحال العامة الجديد.



من جانبه رفض فريدي البياضي عضو مجلس النواب، هذا الموافقة الأمنية، قائلا :"بنطلع لوائح وقرارات بتبوظ كل القوانين، وخاصة في قانون تراخيص المحال العامة الجديد".

