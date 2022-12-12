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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في 24 ساعة.. جهود مباحث التموين بالقاهرة لضبط الأسواق

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدة قضايا في الـ٢٤ ساعه الماضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية المتنوعة  أبرزها الآتى:

ضبط صاحب مخزن تعبئة زيوت خاص بماكينات الخياطة والشعر- كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين من الفحص استغلاله فى تعبئة زيوت ماكينات الخياطة والشعر مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعُثر بداخل المخزن على (2000 لتر زيوت ماكينات الخياطة والشعر "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- عدد كبير من العبوات الفارغة والملصقات).

كما تم ضبط صاحب مصنع مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لاستخدامه علامة تجارية "مملوكة للغير" وحيازة سلع غذائية مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية وعدم وجود سجل صناعى للمصنع بالإضافة لإدارته المصنع بدون ترخيص غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (2,200 طن دقيق- 525 كيلو جرام نشا- عدد ٥٠٠ قطعة جلاش "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها"- خط إنتاج كامل).

وأخيراً تم ضبط المسئول عن ثلاجة لحوم- كائنة دائرة قسم شرطة روض الفرج لإدارته الثلاجة بدون ترخيص .

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وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح  غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 2,250طن دواجن مجمدة "مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجرائم رائم التموينية المتنوعة

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