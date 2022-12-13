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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنًا مع إغلاق خط كأي ستون.. ارتفاع جديد في أسعار البترول

صدى البلد

تواصل اسواق النفط تحقيق مكاسب بسبب مخاوف "شح المعروض" مع استمرار إغلاق خط أنابيب كأي ستون والذي يشحن حوالي 620 ألف برميل يومياً من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

و ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني يوم الثلاثاء حيث ظل خط أنابيب رئيسي يزود الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للخام في العالم ، مغلقاً وسط توقعات بتخفيف قيود كوفيد في الصين ، ثاني أكبر مستخدم على مستوى العالم ، مما سيعزز الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار ، أو 1.32 بالمئة ، إلى 79.02 دولار للبرميل ، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا ، أو 1.31 بالمئة ، إلى 74.31 دولار.

أدى إغلاق كاي ستون Keystone Pipeline التابع لشركة تي سي انريجي كورب TC Energy Corp ، والذي يشحن حوالي 620 ألف برميل يوميًا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة ، إلى تقليص الإمدادات ورفع احتمالية انخفاض المخزونات في مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما. وكوشينج هي أيضًا نقطة التسليم للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط.

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ظلت Keystone مغلقة منذ تسرب 14000 برميل في ولاية كانساس الأمريكية في 7 ديسمبر. لم تصدر TC Energy جدولًا زمنيًا لإعادة تشغيل الخط ، الذي ينقل الخام إلى مصافي التكرير في الغرب الأوسط وساحل الخليج.

 

يأتي ذلك فيما قال وزير النفط الليبي محمد عون للصحفيين على هامش اجتماع تنظمه منظمة البلدان  المصدرة للبترول (أوبك) إن ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا من النفط.

وأضاف "نأمل في العودة إلى مستويات 2010 التي كانت 1.6 مليون برميل يوميا في غضون عامين أو ثلاثة أعوام".

وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي قرار ليبيا برفع القوة القاهرة عن التنقيب عن النفط والغاز ، والذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي ، إلى تشجيع شركات النفط الأجنبية على العودة إلى البلاد.

في غضون ذلك ، أشارت الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم النفط في نيجيريا إلى أن إنتاج البلاد من النفط ارتفع إلى 1.185 مليون برميل يوميًا في نوفمبر من 1.014 مليون برميل في أكتوبر.

قال تيميبر سيلفا ، وزير الدولة للموارد البترولية ، إن نيجيريا تعمل على تلبية حصتها من إنتاج النفط التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول ، والبالغة 1.8 مليون برميل يوميًا بنهاية مايو من العام المقبل.

 

قال رئيس التجارة في شركة النفط النرويجية ايكيونور  إن خطة المفوضية الأوروبية لوضع حد أقصى لسعر الخام تخاطر بخفض السيولة في سوق الغاز الأوروبية ، مما يشكل تهديدا لكيفية عملها ، لكن شحنات الغاز الخاصة بها لن تتأثر.

ويعد الهدف من الحد الأقصى هو حماية المستهلكين الأوروبيين من ارتفاع أسعار الطاقة الذي واجهوه منذ تدخل روسيا في أوكرانيا ، والذي ساعد في زيادة التضخم.

ويعد القلق الأكبر هو ما يحدث للسيولة في سوق الغاز ، كما أثارت الشركة في السابق ناقوس الخطر بشأن سيولة السوق.

 

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