وزير الكهرباء يكشف أسباب تأخر تركيب العدادات مسبوقة الدفع

يتساءل كثير من المواطنين خاصة الذين تقدموا بطلب لتركيب العدادات مسبوقة الدفع عن أساب التأخير فى تركيبها رغم استيفائهم لشروط التقديم ، خاصة وأن خطة وزارة الكهرباء هو استبدال العدادات التقليدية بعدادات مسبوقة الدفع .

وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى تصريح لصدى البلد ، أن الوزارة تعتمد فقط على المنتج المحلى من العدادات مسبوقة الدفع ، وذلك لتوطين الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المصرى حتى وإن تسبب ذلك في التأخر في تغيير العدادات التقليدية لعدادات مسبوقة الدفع ، لافتا إلى أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التى يتم تركيبها صناعة مصرية .

وأوضح شاكر أن عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها على الشبكة القومية للكهرباء تصل الى حوالى 14 مليون عداد ، وسيتم تركيب ما يقرب من 27 مليون عداد مسبوق الدفع خلال ال5 سنوات المقبلة، لأن الدولة تستهدف تغيير كافة العدادات التقليدية لعدادات مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع وزير الكهرباء أن المواطن أصبح لديه وعى كامل بمميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع مما يجعل الطلب على هذه العدادات فى زيادة مستمرة.

مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

1- يقضى على أخطاء فواتير الكهرباء.



2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء



3- يساعد على ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.



4- الدفع مقدما مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد بالرصيد.



5- سهولة شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات الدفع الإلكترونى.



6- التحكم فى الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.



7- لامجال لتدخل العنصر البشرى فى عملية المحاسبة على الاستهلاك

كيفية تحويل العداد التقليدى لعداد مسبوق الدفع



1-تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك لتغير العداد التقليدي بآخر مسبوق الدفع.



2- ثمنه لايزيد عن 2000 جنيه حسب المنطقة ويمكن طلب تقسيط ثمن العداد بواقع 50 جنيها فى الشهر تخصم من عملية الشحن.

أهم النصائح عند تركيب عداد مسبق الدفع



1- التأكيد على الفنيين المتخصصين بتثبيت العداد ووضع كارت المشترك بداخله للتأكد من مطابقة الكود، وأن الكارت يعمل بشكل جيد.

2- عدم العبث بغطاء العداد للحفاظ على سلامته.

3- عدم زيادة الأحمال عن الحد المسموح له في العداد، ما يؤدي إلى نفاد الرصيد.

4- التأكد عند تركيب العداد من وضع كارت الشحن داخل العداد، ثم التأكد أنه يعمل بشكل جيد.

3- يجب الانتظار 15 ثانية بعد وضع الكارت بالعداد للتأكد من نقل البيانات بطريقة صحيحة.

4- عدم اختيار أول يوم من كل شهر للشحن منعا للزحام الشديد على مراكز الشحن.

5- لاختبار سلامة عداد الكهرباء، يجب فصل فيش كل أجهزة المنزل ثم قراءة العداد بعد 15 دقيقة من الفصل.